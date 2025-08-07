La población de Extremadura crece en 481 habitantes en el segundo trimestre por el aumento de inmigrantes

Un hombre con un carrito de bebé, a 15 de julio de 2025, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID/ MÉRIDA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población de Extremadura ha crecido en 481 habitantes en el segundo trimestre de 2025 con respecto al trimestre anterior, un 0,05 por ciento más, hasta situarse a fecha 1 de julio de 2025, en 1.053.410 personas

El ligero incremento de la población en Extremadura durante el segundo trimestre del año con respecto al primero ha sido posible gracias al aumento de inmigrantes llegados a la región, ya que en este periodo, la población española ha bajado en la región en 697 personas (-0,07%), mientras que la población extranjera ha aumentado en 1.178 personas, un 2,48 por ciento más.

En cuanto a los datos por provincias, la de Badajoz ha registrado un aumento de 552 personas en el segundo trimestre del año con respecto al primero (un 0,08 por ciento más), mientras que la de Cáceres ha perdido 71 habitantes en este periodo (un 0,02 por ciento menos), según los datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística.

