La población de Extremadura sube en 477 personas en el segundo trimestre debido al aumento de extranjeros

Archivo - Varias personas en el centro de la ciudad, a 10 de agosto de 2024, en Madrid (España). La Comunidad de Madrid ha aumentado en 23.198 habitantes su población. En concreto, ha crecido un 0,33% durante el segundo trimestre de 2024. En total, la reg - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/ MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La población de Extremadura ha subido en 477 personas en el segundo trimestre del año con respecto al primero, un 0,05 por ciento más, tras situar el número total de habitantes en la región en 1.055.849 habitantes a fecha 1 de julio, un incremento que se ha debido en su totalidad a la llegada de extranjeros.

Por provincias, cabe destacar que la de Badajoz ha registrado en el segundo trimestre un aumento de 813 habitantes, un 0,12 por ciento más, mientras que en la de Cáceres se ha registrado un descenso de 336 habitantes, un 0,09 por ciento menos.

En concreto, la población española ha descendido en 739 personas en el segundo trimestre del año en Extremadura, mientras que la población extranjera se ha incrementado en 1.216 personas en la comunidad en este mismo periodo.

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