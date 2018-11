Podemos advierte a Vara de que "negociar significa ceder" e insiste en que el PGEx debe incorporar su proyecto de empleo

Publicado 12/11/2018 13:39:57 CET

MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Podemos Extremadura, Clara Sayabera, ha advertido al presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, de que "negociar significa ceder e incorporar las propuestas del otro", y ha insistido en que el Presupuesto autonómico (PGEx) para 2019 debe incorporar el Proyecto Integral de Empleo planteado por la formación 'morada', porque el mismo está orientado a la "mujer joven y rural".

Sayabera ha afirmado, al respecto, que a estas cuentas le puede pasar "cualquier cosa" durante el trámite parlamentario teniendo en cuenta que el Gobierno autonómico "no dialoga"; y ha subrayado que Podemos "no va a darle al ejecutivo de Vara "un cheque en blanco" porque la "prioridad" de la formación son "las personas" y "si no se cede, quien lo paga es la gente", ha añadido.

En rueda de prensa este lunes en Mérida, también ha afirmado que los Presupuestos extremeños tienen que "afrontar" los "principales problemas" que sufre la comunidad, como es "el paro, la pobreza y la despoblación".

Al mismo tiempo, ha lamentado que el Gobierno autonómico "se ha empeñado en elaborar un presupuesto que reproduce las mismas recetas fallecidas de siempre" porque, por ejemplo, "sólo aumenta un 2 por ciento las políticas de empleo, mientras que la pobreza crece en más de un 8 por ciento".

Ha recordado, en este punto, que su formación presentó un Proyecto Integral de Empleo para que se incluyeran en esos presupuestos, para crear 15.000 puestos de trabajo, que está enfocado "sobre todo" a la "mujer joven, rural y extremeña", porque "son las que más están sufriendo el drama del paro", señala en nota de prensa Podemos.

"Es un proyecto -ha continuado- que lucha contra la despoblación, que trabaja en la fijación y el apoyo empresarial y que afronta las altas tasas de paro femenino que son hasta tres veces mayor que la del masculino".

IMPUESTO DE LAS HIPOTECAS

Por otro lado, la portavoz de Podemos ha pedido a todas las administraciones públicas que velen por que el impuesto de actos jurídicos y documentados de las hipotecas, que a partir de este lunes pagan los bancos, "no repercuta en las personas".

Además, ha recordado que Podemos presentó hace un año una iniciativa en el Congreso para que ese impuesto lo abonaran las entidades bancarias, "y el Partido Socialista, PP y Ciudadanos apoyaron en ese momento a los independentistas catalanes para que lo pagara la gente".

"Pero además hoy vemos al presidente de la Junta hoy hablando de que es lo mismo que lo paguen los bancos o la gente, que lo importante es que se resuelva este lío", ha lamentado.