La Policía busca a un hombre de 33 años al que se le perdió la pista el domingo en Badajoz

David S.E., al quien su familia busca tras perderle la pista el pasado domingo en Badajoz.
David S.E., al quien su familia busca tras perderle la pista el pasado domingo en Badajoz. - SOS DESAPARECIDOS
Europa Press Extremadura
Publicado: martes, 9 junio 2026 18:12
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   BADAJOZ, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Nacional ha iniciado una investigación para dar con el paradero de David S.E., de 33 años de edad, a quien se perdió la pista el pasado domingo, 7 de junio, en Badajoz.

   Su familia ha puesto una denuncia para encontrar a este hombre que mide 165 centímetros, aproximadamente, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y los ojos azules. En el momento de su desaparición vestía un pantalón vaquero azul y un polo azul marino.

   La organización SOS Desaparecidos ha pedido colaboración ciudadana para encontrar a David, para lo que ofrece el teléfono 868286726, así como el correo electrónico info@sosdesaparecidos.es, para aportar cualquier información relevante sobre su paradero.

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