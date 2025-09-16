El polígono empresarial Capellanías de Cáceres mejora la conectividad con el nuevo carril bici y un paseo peatonal

El alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, visita el nuevo carril bici que conectará la ciudad con el polígono empresarial Mejostilla - AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

CÁCERES 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El polígono empresarial Capellanías de Cáceres va a contar en los próximos días con una nueva vía de conexión con la ciudad a través de un carril bici y un paseo peatonal para ofrecer una alternativa más sostenible al vehículo privado y al transporte urbano. Actualmente, este polígono industrial alberga más de 320 empresas y alrededor de 4.000 puestos de trabajo, consolidándose como el principal polo empresarial de la ciudad.

El nuevo carril bici esta formado por una red bidireccional de carriles de 2,5 kilómetros de longitud y 3 metros de ancho, con un sendero peatonal de 1,45 kilómetros y 2,5 metros de ancho, que enlaza el trazado existente en la R-66 con el de la Ronda Norte hasta llegar al polígono industrial Capellanías.

Este carril bici estará disponible "en los próximos días" tras darle la última capa de imprimación e instalar las señalizaciones oportunas, según ha indicado el alcalde Rafael Mateos, que ha visitado este martes las obras.

"Con esta actuación lo que pretendemos es dotar al polígono industrial de una nueva vía de acceso con transportes alternativos como la bicicleta y también facilitar el tránsito peatonal de ciudadanos que puedan desplazarse del centro de la ciudad hasta esta polígono industrial; además de dar continuidad a los carriles bicis ya existentes de la ronda norte y del R- 66", ha indicado Mateos.

El proyecto incluye además la plantación en octubre de 98 nuevos árboles, la instalación de 82 puntos de luz, 10 bancos y 12 papeleras, con el objetivo de mejorar el entorno y la comodidad de los usuarios.

Las obras han sido ejecutadas por la empresa Asfaltados y Aglomerados Santano SA, con un presupuesto de adjudicación de 1,12 millones de euros (926.713,23 euros + IVA) y están financiadas a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea. En total, "más de un millón de euros que se invierten en Cáceres para mejorar la movilidad y para paliar una deficiencia histórica que tenía la ciudad con el polígono Capellanías", ha resaltado el alcalde.

ASFALTADO EN CAPELLANÍAS

Mateos se ha referido al "abandono" al que ha estado sometido este polígono industrial "en los últimos años", y ha recordado que el actual Gobierno tiene "el compromiso firme de seguir invirtiendo y apostando" por todos los que trabajan en este espaio y por todas las empresas de Capellanías.

Por ello, "antes de que finalice el año se acometerá una primera fase de asfaltado por valor de 200.000 euros en tres de las principales arterias del polígono como son las calles Molinero, Tonelero y Sillero".

"Es la primera vez en la historia que el ayuntamiento asfalta Capellanías y la idea es llegar progresivamente a cubrir todo el polígono. Muestra del compromiso de este equipo de gobierno con el principal polo industrial de la ciudad", ha resaltado el regidor.

Asimismo, ha recordado las actuaciones ya realizadas en la zona, como los planes de choque de poda, limpieza y supresión de escombreras, así como la implantación del servicio de "puerta a puerta industrial" para facilitar la recogida de residuos en cada nave.

"Todo ello demuestra nuestro compromiso con quienes cada día trabajan en Capellanías y con los miles de cacereños que acuden a sus distintos servicios a diario", ha señalado el primer edil, quien ha añadido que "el objetivo es que Cáceres sea una ciudad más accesible, con una movilidad más fluida y sostenible".

El primer edil ha estado acompañado en la visita por el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García, el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo, así como representantes de la Asociación Apilca, trabajadores de la empresa Santano y del Ayuntamiento de Cáceres.