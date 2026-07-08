El PP afea al PSOE por defender a una "empresa incumplidora" en lugar de a los trabajadores de los centros de transporte

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que la Junta ha actuado con "diligencia" y "responsabilidad" ante la situación de los centros de transporte y ha criticado que el PSOE se ponga "del lado de una empresa incumplidora" en lugar de "defender los derechos de los trabajadores"·

De esta forma, Sánchez Juliá ha afeado las declaraciones realizadas este miércoles por el portavoz del PSOE de Extremadura, Manuel González Andrade, tras visitar el centro de transportes de Mérida, a quien ha acusado de "ponerse del lado de una empresa incumplidora y abandonar a 56 trabajadores".

Así, tras esa visita, González Andrade ha lamentado el "estado deplorable" de los centros de transporte de la región y ha alertado sobre el despido de 56 trabajadores.

En declaraciones a los medios, el 'popular' ha asegurado que la Junta de Extremadura se ha visto "en la obligación" de rescindir el contrato de la empresa en la que estaba concesionada la gestión de los centros de transporte tras "muchas reuniones, después de trabajar y de hablar con los trabajadores" y ante el "incumplimiento constante" de la concesionaria.

"La Junta de Extremadura ha defendido en todo momento los derechos de los trabajadores y lo primero que ha buscado era una solución para el mantenimiento del empleo. Lo primero que ha buscado era una solución para que esos 56 trabajadores pudiesen continuar con otra empresa trabajando en estos centros de transporte", ha recalcado Sánchez Juliá.

Así, ha apuntado que "la situación y las circunstancias" han provocado que no se haya encontrado una empresa y no se haya podido dar la cesión de ese contrato, a lo que ha añadido que había dos opciones que consistían en mantener a los trabajadores "en un limbo" con la actual empresa o rescindir el contrato y trabajar, "como se está haciendo", con las asociaciones de transportistas para mantener un convenio y continuar con esos 56 puestos de trabajo, con la concesión y el mantenimiento de esos centros de transporte.

"Hoy el Grupo Parlamentario Socialista, en lugar de defender los derechos de los trabajadores, ha querido defender los derechos de una empresa incumplidora. Ha llegado incluso a afirmar que es por los impagos de la Junta de Extremadura por lo que la empresa ha pedido precisión del contrato", ha criticado.

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