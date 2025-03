El PP asegura que si los extremeños fueran importantes para Sánchez "ya estaría sobre la mesa" la prórroga de Almaraz

MÉRIDA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha asegurado que si los extremeños fueran importantes para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ya estaría sobre la mesa" la prórroga de la Central Nuclear de Almaraz.

Sánchez Juliá, quien ha considera que es "digno de estudio", lo "poco" que le importan a Sánchez los extremeños, ha señalado que el Gobierno no debería mirar solo la producción de energía de la central sino escuchar las voces que se están levantando y están diciendo "alto y claro" que Almaraz no se cierra.

"Lo único que está demostrando el partido socialista es que está sólo en el cierre de la central nuclear de Almaraz y lo hace única y exclusivamente por sectarismo político. Porque todo esto nos lleva a la gran pregunta ¿quieren cerrar también las centrales nucleares de Cataluña, Valencia y Castilla-La Mancha o nos quieren utilizar a los extremeños como conejillos de indias para la política ideológica del partido socialista?", se preguntado el 'popular' en rueda de prensa.

Así, ha propuesto que si Cataluña ya ha manifestado que no quiere centrales nucleares que el desmantelamiento de estas instalaciones empiece por allí. "¿Por qué no hablan con quien no las quiere Y nos dejan tranquilos a quienes estamos defendiendo la continuidad de la central nuclear de Almaraz, la continuidad de los 3.000 puestos de trabajo que genera nuestra región", se ha preguntado.

De este modo, ha criticado que el Gobierno de España no piense que Almaraz proporciona el 7 por ciento de la energía consumida en España y que es "fundamental" para asegurar el consumo eléctrico o que 4 millones de hogares en España tienen luz gracias a la central cacereña.

"No piensa en que el cierre de la mayor industria que tiene Extremadura puede conllevar que el precio de la luz suba entre un 25 y un 30 por ciento en España. No piensan en esas 3.000 familias cuyo medio de vida depende de la central nuclear de Almaraz. En definitiva no piensan en Extremadura y única y exclusivamente siguen con su hoja de ruta por mantener su pacto de gobierno con sumar", ha asegurado.

(Más información en Europa Press)