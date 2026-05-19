El PP de Badajoz exige a Del Puerto que ocupe "con equidad y parcialidad" los espacios de su agenda institucional

El secretario general del PP en la provincia de Badajoz, Juan Antonio Barrios - PP PROVINCIAL DE BADAJOZ

MÉRIDA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

El PP de la provincia de Badajoz ha exigido a la presidenta de la diputación pacense, Raquel del Puerto, "más respeto institucional" a todos los vecinos que "libre y democráticamente" eligieron tener un alcalde del Partido Popular, y "que ocupe con equidad y parcialidad los espacios de su agenda institucional", y que "deje algún hueco" para los alcaldes 'populares'.

También le pide que no trate de "echar balones fuera ni distraer" sobre la realidad de su atención a nivel personal a los representantes municipales del territorio provincial; al mismo tiempo que se ve "en la obligación" de recordar a la presidenta de la diputación que esos planes provinciales de los que "tanto alardea" se financian, "mayoritariamente", con fondos y recursos estatales que provienen de los impuestos que pagan "religiosamente" todos los vecinos de cada uno de los pueblos de la provincia, "a los que faltaría más que no atendiera equitativamente".

Así lo ha señalado el PP en una nota de prensa en la que se ha referido a la respuesta oficial que la institución provincial ha ofrecido a la queja de "sectarismo" por parte de los alcaldes 'populares' pacenses al no ser recibidos por Del Puerto "en la misma medida, en el mismo tiempo y forma que los del PSOE".

Ante ello, ha remarcado, dicha respuesta ha pasado por un listado de todos los planes provinciales puestos en marcha recientemente que llegan a todos los ayuntamientos, junto con que la agenda oficial "obliga" a que los vicepresidentes provinciales atiendan a los alcaldes. "Curiosamente normalmente esto les ocurre a los del Partido Popular", apunta la formación.

En declaraciones a los medios este martes en Mérida tras la celebración de la Junta Directiva Regional, el secretario general del PP en la provincia de Badajoz, Juan Antonio Barrios, ha señalado a este respecto que este lunes los alcaldes del Partido Popular tomaron una decisión "como respuesta al vacío y también al desaire" que les estaba haciendo la presidenta de la Diputación de Badajoz, que "no" les recibe.

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