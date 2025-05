El PP condena el "uso partidista" que ha hecho la oposición del Día contra la LGTBIfobia, que no contará con manifiesto

MÉRIDA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha condenado el "uso partidista" que ha hecho la oposición del Día Internacional contra la LGTBIfobia, cuyo acto conmemorativo que se desarrollará este viernes en la Asamblea no contará ni con una declaración institucional ni manifiesto al no haber alcanzado las fuerzas una postura de consenso.

Sánchez Juliá, que ha iniciado su intervención diciendo que era una rueda de prensa que le gustaría no ofrecer, ha asegurado que se ve obligado a eso por tener Extremadura una oposición "irresponsable, sectaria, partidista" y que "rompe todos los puentes de entendimiento y de consenso" e incluso "los acuerdos más básicos" y que se creían "intocables" en Extremadura.

"En el día de hoy, en Extremadura, se conmemora el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia. Pero hoy nuestra región, Extremadura, no contará ni con una declaración institucional ni con un manifiesto consensuado por los grupos parlamentarios que demuestre la unión política en la lucha contra la LGTBIfobia. Todo porque la oposición se ha negado a firmar. No hay más", ha asegurado.

Así, Sánchez Juliá ha relatado los pormenores en relación a la posibilidad de que se pudiera llegar a una declaración institucional o un manifiesto con motivo de este día, para lo que el pasado lunes el Grupo Parlamentario Popular envió a los diferentes grupos --PSOE, Vox y Unidas por Extremadura-- un documento para que fuese dialogado, consensuado y firmado por todos ellos.

A partir de ahí, ha dicho, comienzan las "ruedas de los disparates de la oposición", en donde Vox avanza que no firma y adelanta que mandaría una nueva propuesta alternativa que "nunca llega", mientras que Unidas por Extremadura dice que "si hay declaración institucional y firma Vox, ellos firman. Pero que si no firma Vox, ellos no firman".

"Repito, Unidas por Extremadura firma si firma Vox, sin tocar una coma del texto. Pero ese mismo texto, sin la firma de Vox, Unidas por Extremadura no lo firma", ha aseverado Sánchez Juliá, quien ha añadido que la nueva secretoria general de IU en Extremadura y diputada de Unidas por Extremadura, Nerea Fernández Cordero, "ha condicionado" la firma de su grupo "a la firma de Vox".

Por su parte, y en relación al PSOE, el portavoz 'popular' ha criticado que esté "desaparecido" y que no se haya "dignado en contestar", un hecho que "demuestra que no hay nadie al volante en el Partido Socialista de Extremadura".

