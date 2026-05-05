El PP destaca la "senda de crecimiento" de Extremadura desde que gobierna Guardiola: "La región ha cogido ritmo"

MÉRIDA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha destacado la "senda de crecimiento" y el "ritmo" de la comunidad desde que gobierna María Guardiola.

"Extremadura está inmerso en esa senda del crecimiento. El mercado laboral en Extremadura ha cogido velocidad, ha cogido ritmo y, donde antes había destrucción de empleo, ahora hay creación de oportunidades y de trabajo en Extremadura", ha subrayado como valoración de los datos de paro en abril en la comunidad.

Así, frente a la oposición "apocalíptica" en la región, que "todo lo cuestiona y todo lo pone en duda", ha remarcado que los datos dejan "patente" que las políticas del Gobierno de Guardiola "funcionan", que con ellas "Extremadura gana", y que dicho ejecutivo "siempre ha estado funcionando".

De este modo, en rueda de prensa este martes en Mérida, Sánchez Juliá ha valorado unos datos de paro en abril que, según ha subrayado, siguen consolidando la tendencia en la que está inmersa Extremadura desde que gobierna María Guardiola "de crecimiento económico y creación de empleo".

Al respecto, ha destacado que e el último año casi 8.000 extremeños han salido de la lista del desempleo, un descenso de casi el 11 por ciento, lo que sitúa a Extremadura como la comunidad donde más ha descendido el desempleo en el último año.

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