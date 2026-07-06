El PP extremeño aboga por un sistema de financiación autonómica en el que haya "igualdad real" entre comunidades

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en rueda de prensa - PP DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha abogado por un sistema de financiación autonómica en el que haya "igualdad real" entre las comunidades autónomas.

Así, Núñez ha destacado que la consejera de Hacienda, Elena Manzano, defenderá en la reunión de este lunes del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que la región salga "mejor parada que en ese borrador en el que se veía "desigualdad" y "falta de solidaridad.

Por ello, ha expuesto, Manzano defenderá "con uñas y dientes" a Extremadura y tratará de que la "igualdad real" entre comunidades autónomas del Estado se ajuste "a lo que es necesario y a lo que debe ser real".

Cabe destacar que el Ministerio de Hacienda reúne este lunes al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), así como a la Comisión Nacional de Administración Local, para fijar los objetivos de estabilidad de las administraciones públicas, de cara a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027.

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