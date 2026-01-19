El PP extremeño enmarca en "estrategia nacional" de Vox la ruptura de las negociaciones, que iban "muy bien"

Archivo - María Guardiola - PP EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PP de Extremadura ha enmarcado en una "estrategia regional" de Vox la ruptura este lunes de las negociaciones para formar gobierno en la región, de la que desconocen los motivos, ya que el acuerdo estaba "bastante avanzado".

Así lo señalan fuentes del PP cercanas a la negociación, que confirman que este mismo lunes, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha recibido un correo de Vox en el que "en solo una frase, dan por rota la negociación sin ningún motivo expreso, bien por una cuestión de cargos o bien por una cuestión programática", algo que aseguran desconocer.

Por lo tanto, desde el PP están a la espera de conocer los motivos de esta ruptura, aunque intuyen que es por "una cuestión de estrategia nacional", ante el "carrusel de elecciones" que se inicia en varias comunidades autónomas este año, empezando por Aragón.

Estas fuentes aseguran que en la negociación que estaba avanzando en un acuerdo programático por bloques, en los que "se ha hablado de todo" excepto de las "líneas infranqueables" para Guardiola, que no entran en la negociación.

Respecto a la entrada de Vox en la Mesa de la Asamblea de Extremadura y en el Gobierno de la Junta, estas fuentes del PP señalan que no se han negado a que entren en el Ejecutivo, e incluso a que tuvieran una "posición importantísima" en la Cámara regional.

Por tanto consideran que las negociaciones iban "muy bien" a falta de rematar algunos "flecos" este mismo lunes, ante la constitución de la Asamblea este martes, pro lo que insisten en que no conocen los motivos de esta ruptura por parte de Vox, con los que aseguran que había "buena sintonía".

"HABÍA DISTINTAS ALTERNATIVAS" Así, desde el PP se muestran sorprendidos por esta decisión de Vox un día antes de la constitución de la Asamblea de Extremadura, respecto de la que "había distintas alternativas, con posiciones en el Legislativo y en el Ejecutivo", por lo que "era cuestión de que Vox eligiese aquella en la que se sintiera más cómodo o en la que más pudiera aportar a esta región".

Señalan la "absoluta generosidad" con la que el PP ha actuado en esta negociación, y ante la situación actual advierten de que no van "a regalar una presidencia de la Asamblea sin saber cómo va a quedar el Gobierno o si vamos a tener presupuestos".

Finalmente, desde el equipo de negociación del PP reiteran su voluntad de que haya un acuerdo con Vox, ya que si no, serán ellos los que tendrán que explicar la ruptura de esta negociación, en la que María Guardiola ha sido "muy generosa", señalan.

En cualquier caso, fuentes del PP reiteran la cordialidad con la que se han desarrollado las negociaciones con Vox, y abogan por poder retomar el diálogo después de la constitución de la Asamblea, para evitar unas segundas elecciones en Extremadura.

Respecto a la posibilidad de negociar con el PSOE su abstención en la investidura de Guardiola, desde el PP apuntan que "el PSOE no sabe ahora mismo ni cuál es el líder, como para saber cuál es la posición", ya que "tiene que haber un liderazgo claro para tomar decisiones de ese calado", ha concluido.