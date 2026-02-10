El PP extremeño reitera a Vox que "sigue esperando contestación" al correo con documentación y fecha de reunión

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, en rueda de prensa en Mérida - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

El PP de Extremadura ha reiterado a Vox que "desde el pasado miércoles, y hoy es martes", tienen un correo electrónico con una petición de nueva reunión y con una documentación, al que siguen "esperando contestación" para continuar negociando la conformación del Gobierno de la región.

"La única realidad es que hay una petición de reunión desde el miércoles de la semana pasada que estamos esperando contestación", ha señalado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, quien ha entendido que desde Vox se tomen "el tiempo que necesiten, pero que no engañen, no están pendientes de una llamada de la presidenta María Guardiola".

Así, ha reiterado que en el PP llevan desde el pasado miércoles "pendientes de la contestación a ese correo electrónico que ellos han reconocido que tienen en la carpeta de spam", ha señalado Sánchez Juliá en rueda de prensa después de que María Guardiola se haya postulado a la investidura como presidenta de la Junta de Extremadura.

En rueda de prensa, Sánchez Juliá ha defendido que María Guardiola "es la única candidata que puede ser presidenta de la Junta de Extremadura" tras obtener más del 43 por ciento de los votos en las elecciones del pasado 21 de diciembre, y de ahí que haya presentado su candidatura a la investidura.

