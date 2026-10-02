PP de Mérida critica que el PSOE destine 400.000 euros más a fiestas, mientras que los programa sociales reciben "menos"

El candidato del PP a la Alcaldía de Mérida, Santiago Amaro. - PP MÉRIDA

MÉRIDA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PP de Mérida ha cargado contra el equipo de gobierno municipal por destinar 400.000 euros 'extra' a festejos, frente a los programas sociales que reciben "menos recursos".

El Grupo Popular en el ayuntamiento se ha manifestado así después de que el alcalde socialista, Antonio Rodríguez Osuna, haya reiterado públicamente su compromiso con los mayores y con el programa social Lazos.

El portavoz 'popular', Santi Amaro, ha defendido que la decisión de destinar 400.000 euros adicionales a una programación extraordinaria de festejos "fue aprobada únicamente con los votos del PSOE", por lo que no se trataría de una decisión "de todos", sino de "una decisión política del gobierno socialista".

"Nos parece bien que el alcalde visite a nuestros mayores, que acuda a sus asociaciones y que participe en actividades con ellos. Lo que no podemos compartir es que la política hacia nuestros mayores se quede en una fotografía, una visita o una fiesta en la plaza", ha señalado.

El portavoz considera que "los emeritenses tienen derecho a conocer la realidad de las políticas municipales y no solamente la imagen que el gobierno quiere trasladar".

"No cuestionamos que haya fiestas. Cuestionamos las prioridades: mientras el PSOE encuentra 400.000 euros adicionales para festejos, programas municipales como Lazos, destinado a combatir la soledad no deseada de nuestros mayores, o Mínimos Vitales, dirigido a atender necesidades básicas de familias emeritenses, cuentan con cantidades muy inferiores", ha defendido.

Amaro cree que hay una diferencia "importante" entre hace política y "hacer comunicación política social". "No vale con organizar una fiesta para nuestros mayores, hacerse una fotografía y hablar de Lazos. Si realmente queremos combatir la soledad de nuestros mayores, tenemos que garantizar programas estables, recursos suficientes y acompañamiento durante todo el año", ha añadido.

El portavoz del PP ha insistido en que "el debate" no consiste en si realizar o no fiestas, puesto que estas "forman parte de Mérida y nadie las cuestiona", sino que el debate giraría en torno a las prioridades del consistorio.

"Desde el Partido Popular vamos a seguir poniendo sobre la mesa la realidad de la gestión municipal. Porque nuestros vecinos no necesitan solamente anuncios, fotografías y fiestas: necesitan políticas que se mantengan durante todo el año y recursos detrás de las palabras", ha concluido.