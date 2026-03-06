El PP no ve "justificación" en el 'no' de Vox a Guardiola y pide "altura de miras" para dejarla gobernar

El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en el debate de la segunda votación de la investidura de María Guardiola - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, considera que el 'no' de Vox a la investidura de María Guardiola como presidenta "no tiene justificación", y ha pedido "altura de miras" para permitirla gobernar.

Asimismo, ha advertido a Vox de que con su rechazo a la investidura de la 'popular' "está confundiendo a sus propios votantes que no les han votado para esto (no permitir un gobierno de centro-derecha)", sino que "les han votado para que el cambio siguiese en Extremadura". Pero --ha lamentado-- "están, como Pedro Sánchez, bloqueando la región".

En este sentido, ha recordado a Vox que su 'no' a María Guardiola impide "avanzar" en cuestiones como la bajada fiscal a los extremeños; la reducción de la ecotasa para "seguir garantizando" la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz; la dotación de "presupuesto" para el regadío de Tierra de Barros; la aprobación de la Ley de Familias; la "defensa" del campo; o la construcción de vivienda protegida.

Así, durante su intervención este viernes en el debate de la segunda votación para la investidura de Guardiola, Sánchez Juliá ha afirmado que de las propuestas planteadas por Vox en la negociación para la gobernabilidad en la región "el 90 por ciento están aceptadas", por lo que considera que el 'no' de la formación de Santiago Abascal a la investidura de María Guardiola "no tiene justificación", sino que "es un no por bloquear Extremadura", algo que a su juicio --advierte-- "no lo entiende nadie en la calle".

En todo caso, haciendo un símil taurino, el portavoz 'popular' ha señalado la disposición de su partido a seguir trabajando para lograr la investidura de Guardiola. "Sigamos toreando en la realidad, porque el festejo no ha terminado. Este es sólo el primer toro", ha espetado Sánchez Juliá, quien ha valorado la "ambición por Extremadura" que evidencia Guardiola, así como su "voluntad de acuerdo" y sus "ganas" por seguir "mejorando" la comunidad, frente al "fango" de los grupos de la oposición.

En este sentido, ha subrayado que los resultados electorales del pasado 21 de diciembre han sido "muy claros", en el sentido de que los extremeños "quieren un gobierno liderado por la presidenta María Guardiola" para dar "estabilidad" a la comunidad; y ha extendido la "responsabilidad" de asumir los resultados electorales a "todos".

"Eso que ha salido de las urnas es responsabilidad de todos", ha espetado a la oposición, a la que ha recriminado que esté intentando "quitarse el polvo del camino" para únicamente "atacar" a Guardiola, cuando en realidad "todos también tienen la responsabilidad de que salga el Gobierno que han pedido los extremeños en las urnas y no el mensaje que les han mandado de sus sedes nacionales".

Al respecto, tras recordar que Guardiola obtuvo en las elecciones autonómicas el 43,2 por ciento de los votos, ha defendido que "lo razonable, lo democrático, lo sensato es que la presidenta María Guardiola salga investida"; y ha criticado los "tacticismos políticos" que a su juicio están siguiendo algunas formaciones para "bloquear" Extremadura.

"Los extremeños están esperando que les demos una respuesta, y la única que ha intentado darles esa respuesta ha sido la presidenta María Guardiola", ha insistido el 'popular', quien ha destacado que mientras que la presidenta de la Junta en funciones plantea "propuestas" y "proyectos", otras formaciones se limitan a generar "ruido".