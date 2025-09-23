El PP pide que Gallardo dimita y resuelva sus "problemas judiciales" fuera de la política "por limpieza democrática"

El portavoz del PP en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Cámara regional - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

El portavoz del PP en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al líder del PSOE en la región, Miguel Ángel Gallardo, que dimita "por limpieza democrática" y resuelva, así, sus "problemas judiciales" fuera de la política.

Ello después de conocerse que "la justicia ha hecho su trabajo de manera independiente" y ha determinado finalmente que Gallardo se sentará en el banquillo por el asunto de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, pese a las "estrategias de escapismo" que ha intentado Gallardo.

"Pese a las presiones que el PSOE, que Pedro Sánchez y que el propio Miguel Ángel Gallardo han hecho a la justicia, la justicia ha hecho su trabajo de manera independiente, y se va a sentar Miguel Ángel Gallardo en el banquillo de los acusados por presunta prevaricación y tráfico de influencias", ha espetado, al tiempo que ha afirmado que "esto es insólito y vergonzoso en la política extremeña".

A preguntas de los medios en una rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea de este martes en Mérida, Sánchez Juliá ha pedido, así, "de una manera clara, rotunda, sin tibiezas" la dimisión de Gallardo, por entender que éste "no puede aguantar un segundo más liderando la oposición, no puede aguantar un segundo más en la Asamblea de Extremadura".

"Que deje de manchar la política extremeña. Que deje de hacer que Extremadura sea noticia nacional por sus desmanes al frente de la Diputación Provincial de Badajoz y dimita de una vez por todas qué es lo que tenía que haber hecho desde el primer momento en que esta situación se le pone por delante", ha incidido.

