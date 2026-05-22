El PP pide al Gobierno que "recapacite" y que reconozca el "papel estratégico" del Aeropuerto de Badajoz

El portavoz de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Nieto, en declaraciones a los medios de comunicación en el Patio de los Naranjos de la Asamblea de Extremadura, a 22 de mayo de 2026. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Grupo Parlamentario Popular, Miguel Ángel Nieto, ha pedido al Gobierno central que "recapacite" y que reconozca el "papel estratégico" que tiene el Aeropuerto de Badajoz para Extremadura y que, por tanto, invierta en la infraestructura "acorde al nivel de crecimiento y a las posibilidades que tiene".

Nieto lo ha trasladado así a los medios tras registrar en la Asamblea de Extremadura una propuesta de respaldo a las medidas que la Junta de Extremadura ha diseñado para el aeródromo pacense, donde se incluyen mejoras en el sistema antiniebla y la ampliación del horario operativo civil, que es "perfectamente compatible" con el uso militar que tiene la infraestructura.

En sus declaraciones, Nieto ha calificado de "cantidad ridícula" los 5,2 millones de euros que Aena --de la que el Estado controla el 51%-- va a dedicar al aeropuerto pacense en el periodo 2027-2031, una cifra que representa un 0,04% de los 12.000 millones de euros de la inversión total.

"En la ampliación del nuevo aeropuerto de El Prat se van a invertir un total de 1.765 millones de euros y en el de Badajoz, 5. En Cataluña se va a invertir 353 veces más que en Extremadura", ha afeado el portavoz 'popular'

Frente a esto, y debido al "déficit histórico de infraestructuras, Nieto ha resaltado la apuesta de la Junta de Extremadura liderada por María Guardiola por el Aeropuerto de Badajoz, con una inversión, a través del régimen de Obligación de Servicio Público (OSP), de más de siete millones de euros.

El 'popular' ha defendido que, gracias a esta inversión, se han aumentado las frecuencias, por ejemplo con Barcelona, o se han abierto nuevas rutas, como con Canarias. De esta forma, en 2025, el aeródromo registró en 2025 un aumento del 17% en el número de pasajeros y del 32% en el de operaciones.

Igualmente, Nieto se ha referido al rechazo de Aena a 11 de las 13 medidas que la Junta había propuesto al plan de inversiones del gestor aeroporturario, entre ellas, la mejora del sistema antiniebla y otra la ampliación del horario de operativo civil.

Por ello, el Grupo Parlamentario Popular ha decidido presentar una propuesta ante la Asamblea donde se pide al Gobierno que "recapacite" y que efectúe una inversión "acorde al nivel de crecimiento y a las posibilidades que tiene el Aeropuerto de Badajoz".

El grupo 'popular' también ha pedido que se aprueben las medidas que la Junta de Extremadura había propuesto, especialmente la relativa al sistema antiniebla y al aumento del horario, y se reconozca el papel "estratégico" que tiene el Aeropuerto de Badajoz para la comunidad autónoma de Extremadura "habida cuenta de la falta de infraestructuras viarias que todavía están guardadas en un cajón y al retraso de la llegada de la alta velocidad".

LA "CHAPUZA" DEL TRAZADO PROVISIONAL

Preguntado por los periodistas sobre la intención del Gobierno de abrir una conexión provisional en Bargas (Madrid) para adelantar el AVE a Extremadura, Nieto cree que se trata de una "chapuza", resaltando el retraso en la llegada definitiva del tren de alta velocidad a la región.

"Recuerdo esa visita del señor Óscar Puente [ministro de Transportes] a Extremadura en la que ya se comprometió a que en pocos meses estaría el trazado definitivo, y no se ha conseguido encontrar una solución para el problema de Toledo. Dos años y medio después nos proponen esta solución, pero ya nos advierten de que la llegada de la alta velocidad se retrasa aún más", ha comentado al respecto.

A renglón seguido, el portavoz 'popular' ha afirmado que el Gobierno se comprometió con la UE a que el AVE a Extremadura estaría en 2030, luego lo retrasaron hasta 2032 y ahora, con esta solución, se retrasa a 2034.

"Creo que ya en Extremadura estamos un poquito cansados de chapuza y de retraso. Lo que tienen que hacer es ponerse a trabajar porque esas máquinas podrían estar trabajando ya si hubieran cumplido los plazos con los que se habían comprometido", ha concluido.