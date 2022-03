El PP pide a la Junta reprogramar el Next Generation y cree que su "nefasta" gestión llevará a tener que devolver fondos

MÉRIDA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Hacienda del Grupo Popular en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha solicitado a la Junta de Extremadura que acceda a la reprogramación y reorientación del destino de los fondos Next Generation que están llegando a la comunidad, porque éstos fueron planificados para "un mundo concreto" que ahora "ha cambiado" por la guerra de Rusia contra Ucrania, entre otros factores.

Así, tal y como ya solicitó el presidente regional del PP, José Antonio Monago, hace unos días, Carrón ha defendido como una propuesta hecha "no desde la ideología sino desde el pragmatismo" la necesidad de "reprogramar" en qué se destinan esos fondos, porque "la realidad obliga".

"Vamos a ver cómo la Unión Europea va a obligar a cambiar el gasto Next Generation y cómo se puede cambiar también el gasto de los fondos de cohesión" porque "la realidad obliga a pesar de que no la quieran ver (la Junta)", ha sentenciado.

Al mismo tiempo, en rueda de prensa en Mérida este viernes, Hernández Carrón también ha criticado la situación de "parálisis" en la ejecución de los fondos europeos y la "nefasta" gestión de los mismos por parte de la Junta, lo que lleva a que no se están materializando --ha dicho-- en la consecución de proyectos e infraestructuras "necesarias" en la región, y también podría conllevar --ha afirmado-- que la región se viera obligada a tener que devolver fondos europeos por no ejecutarlos a tiempo. "Según el reglamento claro que sí, se tienen que devolver por falta de ejecución", ha espetado.

Así, sobre el Programa Operativo 2014-2020, ha incidido en que "cualquier obra que se ve en Extremadura financiada con fondos europeos son con este programa operativo que fue el que peleó y programó el Gobierno del PP de José Antonio Monago" como la Ronda Sur de Badajoz y el quinto puente sobre el Guadiana, cualquier obra en un centro educativo en construcción, la ronda Suroeste de Cáceres o la ampliación de la Plataforma Logística, entre otros.

A partir de ahí, ha añadido, "ya no hay ninguna obra más en este momento en ejecución y mucho menos con cargo a los nuevos fondos que están llegando en este momento".

NEXT GENERATION

En cuanto al Next Generation, el diputado del PP ha criticado que la Junta "está en constante campaña de propaganda sobre estos fondos", de los que según ha apuntado Extremadura ha recibido aproximadamente 1.000 millones ya (782 millones a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, 187 a través del REACT-UE, y 77 millones a través de Feder para el sector agrario), pero de los que --incide-- no hay información "ninguna" por parte de la Junta sobre su ejecución.

Así, pregunta "cuál es el grado de ejecución tras un año de la asignación de estos fondos", y ha afirmado que "ninguna" porque la Junta "actualmente no ha dado absolutamente ni un dato de ejecución de los fondos Next Generation" y no se saben las obras licitadas o adjudicadas o ya en marcha con estos fondos.

Esto es consecuencia --ha lamentado-- de la "parálisis en la ejecución y gestión de los fondos europeos que están llegando a Extremadura", ha dicho, pese a que se tienen que ejecutar antes de marzo de 2023 para "transformar la economía". "La ejecución es el talón de Aquiles de la Junta", ha criticado.

PROPAGANDA EN EL HOSPITAL DE CÁCERES

Por otra parte, sobre el nuevo Programa Operativo 2021-2027, que fue vendido --ha subrayado-- con "mucha propaganda y a bombo y platillo" por parte de la Junta, Carrón ha criticado que a día de hoy sólo se sabe que "en el caso de la segunda fase del Hospital de Cáceres ni siquiera han enviado la documentación a Bruselas de la programación de fondos".

Esto, según ha dicho, "es una muestra más de la propaganda del gobierno sobre el hospital de Cáceres" y demuestra "el engaño" que el SES tiene "montado con la segunda fase del Hospital de Cáceres", porque Guillermo Fernández Vara y José María Vergeles lo "venden hasta la saciedad" pero que "se está convirtiendo en la estafa de la legislatura a todos los cacereños".

En este punto, ha pedido "de verdad compromiso" de la Junta con la situación sanitaria en Cáceres a través del empleo de los fondos europeos, ya que hay "largas esperas de mayores para ser atendidos en el San Pedro de Alcántara por falta de personal" y hay "privatización de la sanidad para anestesistas" y la "plantilla de Enfermería del Hospital Universitario de Cáceres está colapsada", debido a que "tienen abiertos dos hospitales pero con el mismo personal.

"Jamás la Sanidad ha estado tan mal en Cáceres como la tiene ahora el señor Vergeles y el señor Vara", ha advertido Luis Alfonso Hernández Carrón.