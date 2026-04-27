El PP pide a Sánchez Cotrina que ponga fin al "aquelarre" a Guardiola y se una a la "moderación" para "construir" región

MÉRIDA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha pedido al nuevo secretario general del PSOE en la comunidad, Álvaro Sánchez Cotrina, que ponga fin al "aquelarre" que a su juicio tiene montado dicha formación contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, y que acepte la "mano tendida" y la "moderación" para "construir" región que ofrece la 'popular' en esta legislatura.

Tras incidir en que el PP no ha utilizado "nunca" el "insulto", así como en que la "tensión política" ha pasado ya en la región tras el acuerdo con Vox que otorgará, ha dicho, "estabilidad" a Extremadura, ha invitado al PSOE a abandonar la "crispación política" y a practicar una oposición "responsable" que no trate de "dividir la región".

De este modo, en rueda de prensa este lunes en Mérida, el 'popular' se ha referido al "neosanchismo" que a su juicio trata de instaurar Sánchez Cotrina en Extremadura, y que se evidencia con el "paseíllo incesante de sanchistas" realizado durante el Congreso Regional socialista de este pasado fin de semana, con la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero, Pilar Alegría o Raquel Torró, entre otros.

Así, ha reclamado al nuevo líder socialista en la comunidad que "no haga mucho caso a Zapatero" y que anteponga los intereses de Extremadura a los del "sanchismo" en cuestiones como la defensa de la continuidad de la Central de Almaraz o los recursos en financiación para la región, entre otras cuestiones. "No se puede soplar y sorber", ha espetado.

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