El PP se queda a cuatro escaños de la mayoría absoluta este 21D con el 94,4% escrutado, y el PSOE pierde 10 diputados

Papeletas electorales y sobres dentro de una urna electoral durante las elecciones autonómicas en Extremadura - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP se queda a cuatro escaños de la mayoría absoluta al conseguir 29 diputados en las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre, uno más que en 2023, mientras que el PSOE pierde 10 escaños y se queda con 18, y Vox se dispara hasta los 11 diputados, frente a los cinco que tenía en 2025.

Además, con el 94,4 por ciento de los votos escrutados, Unidas por Extremadura pasa de los cuatro escaños que consiguió en 2023, a contar con siete diputados.

Cabe recordar que la mayoría absoluta en la Asamblea de Extremadura se sitúa en los 33 escaños.

Los resultados, con el 94,44% escrutado, son los siguientes:

*SIGLAS ESC'25 VOT'25 %'25 ESC'23 VOT'23 %'23 .

*PP 29215.22443,12 28237.38438,78 .

*PSOE 18128.61225,77 28244.227 39,9 .

*VOX11 84.67816,965 49.798 8,13 .

*PODEMOS-IU7 50.98910,214 36.836 6,01 .

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

*COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS .

*2025509.02837,35% 5.86110.014 .

*2023626.03329,64% 8.72113.937 .