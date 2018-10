El PP recalca su posición contraria a la mina en Cáceres y asegura que las decisiones de la empresa son "particulares"

Publicado 19/02/2018 11:31:19 CET

MÉRIDA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Extremadura, Gema Cortés, ha recalcado la posición contraria de su partido al proyecto de mina de litio en la zona de Valdeflórez, en Cáceres, y ha asegurado que las decisiones de la empresa promotora son "particulares".

"Nuestra postura quedó muy clara desde el principio, las decisiones que la empresa quiera adquirir o que quiera tomar son decisiones particulares de la empresa", ha aseverado Cortés en rueda de prensa.

Así, a preguntas de los medios, ha insistido en que la posición de su formación en relación a dicho proyecto industrial es que si dependiera de ellos "la mina de litio no se hace en la ciudad de Cáceres".

REGADÍO EN TIERRA DE BARROS

Por otra parte, Gema Cortés ha acusado a la consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García Bernal, de "mentir a conciencia" en relación al proyecto de regadío en Tierra de Barros.

De esta forma, la 'popular' ha dicho que "hay que tener mucha cara" para "culpabilizar" al Gobierno de España de lo que está sucediendo con el tema del regadío para esta zona cuando el mismo fue un proyecto que prometió el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra en 1999.

"Desde entonces han pasado 15 años de gobiernos socialistas en Extremadura y ocho años de gobierno socialista en España. Por tanto, con el proyecto de regadío se cobraron los votos y los guardaron en un cajón. Fue el presidente Monago el que en la pasada legislatura lo rescató promoviendo al reserva hídrica y la confederación de regantes", ha dicho.

Así, Gema Cortés ha asegurado el PSOE "nunca quiso" llevar a cabo dicho proyecto que era "viable", algo que "demostrado sobradamente" en estos años de legislatura.

"Y esto, desde el Partido Popular, lo tenemos muy claro, el Partido Socialista no quiere hacer el proyecto de regadío de Tierra de Barros, y que se deje de excusas", ha aseverado, al tiempo que ha reafirmado que cuando José Antonio Monago vuelva a la presidencia de la Junta "se llevarán a cabo todos los proyectos que el Partido Socialista tiene paralizados y escondidos en un cajón".

"DEJADEZ" ANTE LA "FUGA DE TALENTO JOVEN"

Asimismo, ha criticado la "dejadez" y "falta de iniciativa" de la Junta de Extremadura ante la "fuga de talento joven", tras conocerse recientemente los últimos datos del padrón de la región, que ha arrojado la pérdida de 7.858 habitantes.

"Extremadura se desangra y la Junta de Extremadura no hace nada y no aborda el problema que tenemos en la actualidad y que seguiremos teniendo en el futuro", ha dicho Cortés, al tiempo que ha resaltado que los jóvenes representan uno de los colectivos "más damnificados" durante la legislatura de Guillermo Fernández Vara.

Así, como ha dicho, desde que Fernández Vara es presidente de la Junta de Extremadura, más de 6.600 jóvenes "se han tenido que ir en busca de oportunidades de futuro", algo que ocurre mientras en España se crece y se crea empleo, ha incidido.

"Este es el verdadero drama con el que nos encontramos en Extremadura, que nuestros jóvenes tienen que emigrar como ya lo hicieron sus abuelos por culpa de un gobierno que no está haciendo nada, que está paralizado y que no tiene impulso. Y hemos llegado a una situación en la que cuando un joven extremeño ha terminado de formarse tiene dos opciones: Sexpe o maleta", ha lamentado.

Por ello, Gema Cortés ha exigido al gobierno regional que "se olvide de llorar" al Gobierno de España, así como de "mentir" a los extremeños, tras lo que ha lanzado un "mensaje de esperanza", ya que ya "queda menos para que el presidente Monago vuelva a la presidencia de la Junta de Extremadura y los jóvenes extremeños tengan oportunidades de futuro".

De la misma manera, ha asegurado que el PP es ahora el "único partido que habla y piensa en los jóvenes", ya que Podemos "es una sucursal del Partido Socialista" y a Ciudadanos "este tema no les preocupa".

Además, ha asegurado que a Fernández Vara y al PSOE de Extremadura "no le importan los jóvenes" y "se acuerdan de ellos cuando hay que llenar las urnas y si te he visto y te he prometido no me acuerdo".