El PP rechaza la enmienda "a la desesperada" de un PSOE que "apuesta por el retroceso" y con "falta de liderazgo"

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en el pleno de totalidad de los PGEx 2027
El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en el pleno de totalidad de los PGEx 2027 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA
Europa Press Extremadura
Publicado: miércoles, 28 octubre 2026 13:16
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   MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

   El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha rechazado la enmienda a la totalidad "a la desesperada" formulada por el PSOE a los Presupuestos regionales (PGEx) para 2027, por considerar que con la misma este último partido "apuesta por el retroceso" y evidencia "falta de proyecto" y de "liderazgo".

   "Con María Guardiola se avanza en derechos con hechos... Frente a la pancarta y a la propaganda (de la izquierda), hechos y derechos con el Gobierno de María Guardiola", ha espetado Sánchez Juliá, quien ha advertido de que, con su enmienda a la totalidad a los PGEx 2027, los socialistas demuestran que "están tan intervenidos por el sanchismo que ya no saben ni quiénes son ni a dónde van".

   Así, ha remarcado que desde que gobierna María Guardiola en la región "Extremadura ha pisado el acelerador", y que con los presupuestos se sitúa a la comunidad "en la vanguardia tanto económica como social del país", con una fórmula "muy simple" de que "los extremeños pagan menos y reciben más", frente a las recetas del "siglo XIX" que plantea el PSOE.

   En este sentido, ha subrayado que se están evidenciando los dos modelos que propugnan el PP y el PSOE para la región. "La Extremadura de las personas brillantes frente a la Extremadura en blanco y negro; la Extremadura que pisa el acelerador frente a la Extremadura que quiere poner el freno y hacer retroceder a la región; la Extremadura de la primera división que lidera el siglo XXI frente a las políticas trasnochadas de la izquierda del siglo XIX; la Extremadura industrializada frente a las políticas marcadas por el ecologismo chavista", ha espetado.

   De este modo se ha pronunciado Sánchez Juliá en respuesta este miércoles en el pleno de la Asamblea a la enmienda a la totalidad a los PGEx defendida por el PSOE, y con la que a su juicio se evidencia que los socialistas "están totalmente fuera de juego, fuera de la realidad".

   "El Gobierno de Guardiola les ha enseñado que hay otra forma de hacer política y que es posible hacer en Extremadura que los extremeños paguen menos y reciban más", ha incidido el 'popular', quien ha destacado que con Guardiola en el poder "Extremadura ha pisado el acelerador", y cerró 2025 siendo la segunda comunidad que más creció, cuenta con la cifra de desempleo "más baja de toda la historia", registra un "mínimo histórico" de paro femenino, y acumula un crecimiento de los autónomos y sus derechos.

   Al respecto, ha destacado que un año después de la convocatoria de las elecciones autonómicas, "Extremadura pasó del bloqueo a la estabilidad y a los presupuestos", lo que demuestra "la solidez y estabilidad" del Ejecutivo autonómico, frente al "ruido" de la oposición".

   (((Más información en Europa Press)))

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