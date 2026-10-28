El PP rechaza la enmienda "a la desesperada" de un PSOE que "apuesta por el retroceso" y con "falta de liderazgo"

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, en el pleno de totalidad de los PGEx 2027 - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea, José Ángel Sánchez Juliá, ha rechazado la enmienda a la totalidad "a la desesperada" formulada por el PSOE a los Presupuestos regionales (PGEx) para 2027, por considerar que con la misma este último partido "apuesta por el retroceso" y evidencia "falta de proyecto" y de "liderazgo".

"Con María Guardiola se avanza en derechos con hechos... Frente a la pancarta y a la propaganda (de la izquierda), hechos y derechos con el Gobierno de María Guardiola", ha espetado Sánchez Juliá, quien ha advertido de que, con su enmienda a la totalidad a los PGEx 2027, los socialistas demuestran que "están tan intervenidos por el sanchismo que ya no saben ni quiénes son ni a dónde van".

Así, ha remarcado que desde que gobierna María Guardiola en la región "Extremadura ha pisado el acelerador", y que con los presupuestos se sitúa a la comunidad "en la vanguardia tanto económica como social del país", con una fórmula "muy simple" de que "los extremeños pagan menos y reciben más", frente a las recetas del "siglo XIX" que plantea el PSOE.

En este sentido, ha subrayado que se están evidenciando los dos modelos que propugnan el PP y el PSOE para la región. "La Extremadura de las personas brillantes frente a la Extremadura en blanco y negro; la Extremadura que pisa el acelerador frente a la Extremadura que quiere poner el freno y hacer retroceder a la región; la Extremadura de la primera división que lidera el siglo XXI frente a las políticas trasnochadas de la izquierda del siglo XIX; la Extremadura industrializada frente a las políticas marcadas por el ecologismo chavista", ha espetado.

De este modo se ha pronunciado Sánchez Juliá en respuesta este miércoles en el pleno de la Asamblea a la enmienda a la totalidad a los PGEx defendida por el PSOE, y con la que a su juicio se evidencia que los socialistas "están totalmente fuera de juego, fuera de la realidad".

"El Gobierno de Guardiola les ha enseñado que hay otra forma de hacer política y que es posible hacer en Extremadura que los extremeños paguen menos y reciban más", ha incidido el 'popular', quien ha destacado que con Guardiola en el poder "Extremadura ha pisado el acelerador", y cerró 2025 siendo la segunda comunidad que más creció, cuenta con la cifra de desempleo "más baja de toda la historia", registra un "mínimo histórico" de paro femenino, y acumula un crecimiento de los autónomos y sus derechos.

Al respecto, ha destacado que un año después de la convocatoria de las elecciones autonómicas, "Extremadura pasó del bloqueo a la estabilidad y a los presupuestos", lo que demuestra "la solidez y estabilidad" del Ejecutivo autonómico, frente al "ruido" de la oposición".

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