El PP reprocha a Vox su "escenificación" y le recuerda que "querer un acuerdo no es ninguna afrenta, es lo razonable"

MÉRIDA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, ha reprochado a Vox la "escenificación" que a su juicio hace mantener a la formación de Santiago Abascal "una tensión" que los votantes de ninguno de los dos partidos "han pedido" para la gobernabilidad en la región.

Así, tras apuntar que "sobran los reproches y los ataques y falta transparencia" en cuanto al "catálogo de exigencias" de Vox y la "respuesta" del PP, en un mensaje en redes sociales recogido por Europa Press, Bautista ha espetado a la formación de ultraderecha que "querer un acuerdo no es ninguna afrenta, es lo razonable".

De este modo ha respondido el 'popular' al presidente-portavoz del Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, quien también en redes sociales este miércoles ha recordado a la 'popular' María Guardiola que "sólo ella" sería "responsable" de una repetición electoral en la comunidad, después de haber convocado los comicios el pasado mes de diciembre "sólo porque pensaba que tendría mayoría absoluta".

Así, Fernández Calle ha reprochado que Guardiola diga que "hay que hacerla presidenta cuanto antes y evitar unas elecciones" cuando en realidad "sólo ella volvería a ser responsable" si se tienen que repetir los comicios.

"Sobran los reproches y los ataques y falta transparencia. Si los extremeños conocieran vuestro catálogo de exigencias y la respuesta del PP, se acabaría la escenificación que os hace mantener una tensión que ni los votantes del PP ni los de Vox nos han pedido. Querer un acuerdo no es ninguna afrenta, es lo razonable. Y lo sabes", ha respondido Abel Bautista a Óscar Fernández Calle.