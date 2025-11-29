El PP solicita la "confianza mayoritaria" de los extremeños para seguir construyendo una región "más justa"

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, atiende a los medios - PP DE EXTREMADURA

SANTIAGO DEL CAMPO (CÁCERES), 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, ha solicitado la "confianza mayoritaria" de los extremeños para seguir construyendo una región "más justa" e "inclusiva".

Sánchez Juliá ha realizado estas declaraciones en Santiago del Campo (Cáceres), donde ha participado en los actos con motivo del Día de la Discapacidad y ha valorado la "visibilidad y acompañamiento" que ha dado la presidenta de la Junta, María Guardiola.

"Está construyendo una Extremadura de todos y para todos, eliminando barreras y ayudando a que todo el mundo tenga la inclusión, la autonomía y el espacio que necesita en nuestra tierra. Y eso lo hemos visto con hechos y no con palabras", ha aseverado el 'popular'.

Así, ha destacado que en los más de dos años de gobierno de Guardiola se ha visto el refuerzo de las políticas de discapacidad y que en las cuentas de 2026 se había presupuestado 88 millones de euros más, aunque la oposición "decidió bloquear" los presupuestos.

De la misma manera, ha recordado la apertura de un nuevo Centro de Atención a la Discapacidad de Extremadura (Cadex) en Mérida que ha ayudado a "desbloquear 46.000 expedientes que estaban parados" o el impulso de políticas de empleo que ayudan a las personas con discapacidad a entrar en las empresas.

Por ello, ha recalcado que ésta es la "justicia social" que Guardiola ha impuesto en Extremadura con el "impulso muy importante" de las políticas sociales o favoreciendo la inclusión en el deporte.

Así, ha recordado que Extremadura cuenta por primera vez en la historia con un calendario de deporte inclusivo, donde más de 540 deportistas con y sin discapacidad compiten de manera conjunta y desarrollan actividades deportivas con más de 65 clubes y entidades.

"Extremadura es una tierra más justa, una Extremadura más inclusiva, una Extremadura donde las personas con discapacidad tienen el espacio exactamente igual que aquellos que no lo tienen. Una Extremadura que mira a los ojos de todos los extremeños. Y esa es la Extremadura que queremos seguir construyendo a partir del próximo 21 de diciembre", ha avanzado.

Por ello, ha solicitado la "confianza mayoritaria" de los extremeños porque "a más confianza, más Extremadura", además de destacar que el proyecto de Guardiola es un "proyecto transvesal que mira los ojos a los extremeños".

