El PP sube cuatro puntos en Extremadura, con el 98,6% escrutado, mientras el PSOE cae 14 puntos y Vox se duplica

MÉRIDA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha ganado las elecciones autonómicas de este 21 de diciembre en Extremadura, en el que ha subido cuatro puntos con respecto a los comicios de 2023, con el 98,6 por ciento escrutado, y ha conseguido 29 diputados, uno más, mientras que el PSOE se desploma 14 puntos, hasta el 25,7 por ciento de los votos y 18 escaños.

Por su parte, Vox ha duplicado sus apoyos, pasando del 8,13 al 16,88 por ciento de los votos, por lo que pasa de 5 a 11 escaños en la Asamblea de Extremadura, mientras que Unidas por Extremadura ha subido cuatro puntos, del 6 al 10,2 por ciento, y pasa de 4 a 7 diputados.

Los resultados, con el 98,63% escrutado, son los siguientes:

*SIGLAS ESC'25 VOT'25 %'25 ESC'23 VOT'23 %'23 .

*PP 29225.19443,15 28237.38438,78 .

*PSOE 18134.58625,79 28244.227 39,9 .

*VOX11 88.08616,885 49.798 8,13 .

*PODEMOS-IU7 53.46810,244 36.836 6,01 .

Los datos relativos a votantes, abstención y nulos son los siguientes:

*COMICIOS VOTANTES ABSTENCION BLANCOS NULOS .

*2025532.27237,28% 6.13410.466 .

*2023626.03329,64% 8.72113.937 .