El PP ve "incoherencia" en Cotrina por unirse a manifestaciones de la huelga cuando los "problemas" los genera el PSOE

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP de Extremadura, Luis Miguel Núñez, ha lamentado la "incoherencia" del PSOE en la región y de Unidas en general, y del líder de los socialistas en la comunidad, Álvaro Sánchez Cotrina, en particular, por anunciar que se suman a las manifestaciones de la huelga general del próximo miércoles, día 11, cuando los "problemas" los han generado sus propios partidos desde el Gobierno central.

"No sólo se manifestarán por el problema de la vivienda, sino por todos los incrementos de precios, por la congelación de los salarios... Y es que no entendemos muy bien que se manifiesten en contra de su propio partido, la verdad, contra su tocayo Sánchez", ha espetado.

En este sentido, en rueda de prensa ofrecida este lunes en Mérida, Núñez ha preguntado si PSOE y Unidas por Extremadura "se manifiestan contra los problemas que han originado sus propios partidos en el Gobierno a través de una huelga general, o se manifiestan contra la oposición en una huelga general ilegal porque no es contra el Gobierno".

Al mismo tiempo, ha criticado que Cotrina celebre que el extremeño Carlos Cuerpo vaya a asumir las competencias en materia de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, ya que en realidad a su juicio se trata de un cambio para "blanquear" al ya exministro, después de que incluso la Unión Europea está investigando un "posible fraude" en fondos destinados a mejoras en el AVE.

Así, tras preguntarse "¿dónde está todo el dinero de todos los españoles?" en materia ferroviaria, máxime cuando el Gobierno central "ha acribillado a impuestos" a los ciudadanos, ha subrayado que los trenes "siguen teniendo los mismos problemas", a lo que se suma en el caso concreto de Extremadura la situación de las infraestructuras, como en carreteras o el aeropuerto de Badajoz. "En las infraestructuras no está ese dinero", asevera.

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