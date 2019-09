El PP votaría en contra del fin de la limitación de mandatos en Extremadura porque "no han cambiado las condiciones"

Publicado 02/09/2019 12:22:07 CET

MÉRIDA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PP votará en contra de la eliminación de la limitación de mandatos del presidente de la Junta si el PSOE lleva esta propuesta a la Asamblea de Extremadura, por considerar que "no han cambiado las condiciones" existentes en el momento en el que se aprobó la norma en cuestión.

De este modo lo ha avanzado el presidente del PP en Extremadura, José Antonio Monago, quien ha defendido que la limitación de mandatos "es algo que fue aplaudido por la sociedad extremeña" cuando se aprobó, así como "algo que es aplaudido por buena parte de la sociedad española".

Además, ha considerado que la limitación "es algo bueno para mantener la tensión que tiene que tener un presidente de una comunidad autónoma sabiendo que tiene una limitación de mandato a un periodo razonable de ocho años".

En rueda de prensa este lunes en Mérida, Monago ha criticado así que --según ha dicho-- "la primera ley que va a mandar" el PSOE a la Asamblea es la de la eliminación de la limitación de mandatos del presidente de la Junta, lo que a su juicio evidencia que "lo que más le importa" al socialista Guillermo Fernández Vara es "perpertuarse en el poder".

"La primera ley que va a mandar (a la Asamblea) después de las vacaciones, lo que más le importa, la primera ley de este periodo de sesiones es poder perpetuarse en el poder, es quitar la limitación de mandatos que había de ocho años al presidente de la comunidad autónoma de Extremadura", ha dicho Monago.

"Lo que más le preocupa al señor Fernández Vara no es los jóvenes que se están yendo por miles de Extremadura, no es la pérdida de población que se está produciendo en la pirámide de población en nuestra comunidad, no es el deterioro de la sanidad en nuestra región, no es la falta de empleo de calidad, no es la falta de industria... No, no es eso, lo que le importa al socialismo extremeño y al señor Fernández Vara es quitar la limitación de mandatos", ha apuntado.

LA MAYORÍA ABSOLUTA DEL PSOE

En este sentido, tras recordar que Vara "dijo que él iba a gobernar aunque tuviera mayoría absoluta como si no la tuviera", Monago ha considerado que el presidente de la Junta "ha hecho saltar por los aires un consenso que había sobre la limitación de mandato".

"Una cosa es lo que se dice y otra es lo que se hace, y esta ley es la prueba de que una cosa es lo que se dice y que otra cosa es que ha vuelto el rodillo socialista a Extremadura", ha espetado el 'popular', quien ha recordado que en todo caso sería suficiente la mayoría absoluta actual del PSOE en la comunidad para eliminar la limitación de mandatos sin necesidad del apoyo de otros partidos.

"Nosotros apoyamos y aprobamos esa propuesta. Nosotros somos coherentes, nosotros no aprobamos esa propuesta como una pose electoral y por lo tanto somos coherentes con lo que votamos en su día y seguiremos votándolo... no han cambiado las condiciones", ha subrayado Monago, quien ha recordado que "sí" sería suficiente eliminar la limitación de mandatos con la mayoría absoluta del PSOE. "Aunque él (Vara) no iba a gobernar con , ha ironizado.

"No le hace falta (a Vara) apoyo de nadie, aunque lo mismo hay algún voluntario que lo apoya. No me extrañaría que hubiera algún voluntario, alguna fuerza voluntaria también a echarle una mano a la no limitación de mandato", ha añadido Monago, quien ha reconocido que "cada uno está en su derecho de votar lo que quiera".

"Están en su derecho, pero que lo mismo no solamente nos oponemos nosotros, aunque no será suficiente porque tiene mayoría absoluta quien va a gobernar como si no la tuviera", ha añadido.

CURSO POLÍTICO

Por otra parte, sobre el inicio del curso político, Monago ha incidido en que el PP en Extremadura lo afronta "con fuerzas renovadas" y "sobre todo con mucha ilusión" para "seguir apoyando a la comunidad autónoma en sus necesidades" y, además, para seguir siendo "leales" con los extremeños.

Al mismo tiempo, ha anunciado que el PP registrará en la Asamblea una propuesta de ley para "dar apoyo" a las víctimas del terrorismo en Extremadura, en un momento en el que a nivel nacional con algunas decisiones del PSOE --ha explicado-- "se está faltando a la memoria, la dignidad y el respeto a las víctimas".

En dicha propuesta de ley, según ha desgranado el 'popular', se pedirá que se garantice una asistencia "integral" a las víctimas, de una forma "ágil", con una "ventanilla única".

También planteará el PP que se evite "manipular la historia", así como que se regulen las indemnizaciones y diferentes tipos de asistencia a las que tengan derecho las víctimas del terrorismo en Extremadura.

SITUACIÓN DEL CAMPO

Por otra parte, sobre la situación del campo extremeño, José Antonio Monago ha advertido de que dicho sector está "sufriendo", y ha considerado que para la defensa del mismo "hay que elevar la altura de miras" en esta materia por parte del Gobierno central, con la búsqueda de "aliados" en la Unión Europea.

Además, ha criticado al Ejecutivo regional por considerar que "no hay estrategia para garantizar la viabilidad" del campo en la comunidad en los próximos años.

Finalmente, también ha advertido de que a su juicio "vienen curvas" para el campo, ante "la ola de la izquierda veganista" en favor, ha dicho, de otros sectores de producción.