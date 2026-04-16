PP y Vox acuerdan el rechazo al reparto de "inmigrantes ilegales", reducir subvenciones a sindicatos o blindar Almaraz

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola y el candidato de Vox en Extremadura, Óscar Fernández, antes de atender a los medios de comunicación tras alcanzar un acuerdo para un Gobierno de coalición en Extremadura - Javier Cintas - Europa Press

MÉRIDA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El acuerdo alcanzado entre PP y Vox para formar gobierno en Extremadura contempla, entre sus 74 medidas el rechazo del Gobierno regional al reparto de "inmigrantes ilegales" por parte del Ejecutivo de Sánchez, "blindar la continuidad" de la Central Nuclear de Almaraz, la defensa del sector agrario extremeño frente a la Agenda 2030, o la garantía de ejecución del regadío de Tierra de Barros.

También establece la reducción de un 50 por ciento de las subvenciones a sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas "sin utilidad pública", y "al mínimo legal" en el caso de las subvenciones a cooperación internacional al desarrollo.

Un acuerdo de 23 páginas que este jueves han firmado los responsables del PP y de Vox en Extremadura, por el que ambos partidos acuerdan constituir "un Gobierno de coalición único, con pleno respeto a la jerarquía y competencias de sus miembros".

Así, ambas partes se comprometen a "actuar con lealtad, transparencia y comunicación permanente en aras de la búsqueda del bien común y la toma de las mejores decisiones para Extremadura y España", un compromiso que, según apuntan en este acuerdo, recogido por Europa Press, "no es incompatible, sino al contrario, con el respeto a las diferencias ideológicas".

Un pacto que "nace con vocación de dar estabilidad a Extremadura durante toda la legislatura y cuatro años de progreso, libertad y futuro para la región", según se recoge en este acuerdo, establecen un "compromiso presupuestario de legislatura y optimización del gasto público".

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