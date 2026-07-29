PP y Vox rechazan 34 enmiendas de Unidas y PSOE que pedían subir impuestos o bajar sueldos de cargos políticos

Pleno de la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del PP y Vox han anunciado su rechazo a las 18 enmiendas de Unidas por Extremadura y a las 16 del PSOE al articulado del proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026, en el que ambos grupos solicitaban la subida de algunos impuestos o bajar los salarios de los cargos políticos.

Estas 34 enmiendas se han debatido al inicio del pleno sobre el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026 que se celebra este miércoles en la Asamblea de Extremadura.

En la defensa de las enmiendas de Unidas por Extremadura, el diputado José Antonio González Frutos ha lamentado que este debate de presupuestos es "bastante descafeinado", ya que a su juicio va a haber "pocas sorpresas".

González Frutos ha señalado que en este apartado se debaten 18 enmiendas que han quedado vivas de las 28 que Unidas por Extremadura presentó, debido a la "motosierra".

Entre las enmiendas que ha destacado, Unidas por Extremadura reclama la reducción salarial de los cargos públicos, con el objetivo de que "se retraten algunos que dicen que vienen a recortar el gasto político", y que según ha dicho, ha subido en torno un 10 por ciento, por lo que esta formación plantea bajarlo un 10 por ciento.

Otra de enmiendas alude a la fiscalidad, en la que Unidas por Extremadura apunta la idea "loquísima", ha ironizado, de que "los servicios públicos no lo paguen solo los trabajadores con sus nóminas, que los ricos también paguen", por lo que reclaman acabar con la bonificación del impuesto de patrimonio, o subir el impuesto de transmisiones patrimoniales a los grandes tenedores de vivienda.

También reclama Unidas por Extremadura en sus enmiendas "una nueva tabla de IRPF en el que los que más ganen paguen más", ha señalado González Frutos.

Por su parte, la diputada socialista María Curiel ha señalado que su grupo ha presentado 16 enmiendas al articulado de los Presupuestos Generales de Extremadura porque entiende que una ley debe comenzar "diciendo la verdad".

"No está bien faltar a la verdad en política, pero hacerlo en el preámbulo de una ley es más grave aún", ha dicho Curiel, para ello ha puesto como ejemplo que se mantenga el impulso de la cooperación internacional cuando las cuentas suponen el desmantelamiento de la Aexcid o los programas de vacunación gratuita frente a la lengua azul cuando lo primero que hicieron el PP y Vox al llegar al gobierno fue comunicar al sector que "no había vacunas gratuitas".

Entre las enmiendas destaca que los Programas de Colaboración Económica Municipal se resuelvan en el plazo máximo de un mes desde la entrada en vigor de esta ley y que los fondos sean transferidos preferiblemente de una sola vez y en los diez días siguientes a la resolución.

El PSOE plantea también dos enmiendas para blindar la financiación de los derechos básicos de la ciudadanía, que los créditos destinados a garantizar esos derechos tengan carácter ampliables y, además, que no puedan ser minorados.

Otro bloque de enmiendas tiene como objeto acabar con la "brecha salarial" que existe entre empleados públicos de la Junta y abrir una negociación con las organizaciones sindicales, fijar un calendario y, además, asumir un compromiso político.

Asimismo, una enmienda busca reforzar el compromiso de la Junta con el Plan Estatal de Vivienda, mientras que también propone el PSOE mejoras al sistema de seguros agrarios para que respondan realmente a las necesidades de los agricultores.

También se ha detenido Curiel en una enmienda para garantizar que las vacantes y las ausencias sobrevenidas de larga duración en el Servicio Extremeño de Salud sean cubiertas con rapidez, especialmente en Atención Primaria, otra pide recuperar el impuesto sobre patrimonio y por "coherencia y ejemplaridad institucional" solicita el PSOE que se impida que la presidenta del Consejo de la Juventud y el director general de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales perciban el complemento correspondiente a la carrera profesional.

TURNO DE FIJACIÓN DE POSICIONES

En el turno de fijación de posiciones, la diputada de Vox Eva García Alegre ha considerado que las enmiendas de Unidas no suponen "ajustes técnicos ni meros cambios en partidas presupuestarias", sino que "se dirimen dos modelos radicalmente opuestos", tras lo que ha pedido a los extremeños que "no se alarmen porque todas las recetas comunistas tienen alternativas".

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la diputada María Curiel ha señalado que comparten con Unidas por Extremadura "buena parte de las preocupaciones que afectan a Extremadura", por lo que coinciden en un "elevado número de enmiendas" presentadas al articulado de estos presupuestos y, por tanto, votarán a favor.

Finalmente, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el diputado Juan Luis Rodríguez Campos ha señalado que su partido aceptaría a Unidas por Extremadura enmiendas que consideren "beneficiosas para la región, que aportan algo al presupuesto que se presenta por la Junta de Extremadura", pero, sin embargo, "van en dirección contraria a la que va Extremadura".

POSICIÓN SOBRE LAS ENMIENDAS SOCIALISTAS

Respecto a las enmiendas socialistas, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha aseverado que muchas de las propuestas coinciden con las suyas, por lo que ha mostrado su apoyo a las mismas.

Por su parte, la diputada de Vox Eva García Alegre ha aseverado que las enmiendas no representan un "intento constructivo" de mejorar el texto sino una "enmienda a la totalidad encubierta" que pretende devolver a Extremadura a las "fórmulas del pasado".

Finalmente, el diputado del PP Juan Luis Rodríguez Campos ha acusado al Grupo Parlamentario Socialista de mentir en relación a las vacunas de la lengua azul, por lo que ha pedido que retirase la enmienda en ese sentido "por vergüenza" y para "no generar alarma", además de recalcar que los ayuntamientos extremeños reciben "más dinero que nunca".

Cabe destacar que PP y Vox también ha mostrado su rechazo a las 18 enmiendas parciales de Unidas por Extremadura y a las seis del Grupo Parlamentario Socialista al Estado de Gasto.