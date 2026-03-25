El PP y Vox retoman la negociación en Extremadura centrada "exclusivamente en medidas políticas" y no en puestos

Archivo - El candidato de Vox a la presidencia de Extremadura, Óscar Fernández Calle, en la noche electoral del 21 de diciembre - Carlos Criado - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP y Vox han retomado este miércoles, 25 de marzo, la negociación para formar Gobierno en Extremadura con una reunión en Mérida que se ha "centrado exclusivamente en las medidas políticas a adoptar", sin que en ella se haya hablado de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la Junta de Extremadura.

Una reunión que ha confirmado Vox, y que se ha celebrado con la intención de alcanzar un acuerdo basado en la negociación de las medidas que esta formación considera "imprescindibles" para alcanzar un acuerdo de Gobierno.

Los miembros del equipo negociador de Vox han sido la secretaria general adjunta, Montserrat Lluís; el portavoz nacional de Economía, Energía y Desregularización de Vox, José María Figaredo; el portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero, así como el portavoz en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle.

En representación del PP han acudido el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, y habría estado presente el secretario general del PP, Miguel Tellado, que no ha acudido este miércoles a la sesión del Congreso de los Diputados para desaplazarse a Mérida.

Según informan fuentes de Vox, la reunión se ha centrado "exclusivamente en las medidas políticas a adoptar", sin que en ella se haya hablado de vicepresidencias, consejerías o cualquier puesto en la administración autonómica, ya que estas cuestiones "quedarán para tratar una vez se alcance un acuerdo sobre el programa político", determinando plazos de cumplimiento y garantías de ejecución.

Según señala Vox, la negociación "medida a medida" implica el compromiso de seguridad en las calles, vivienda accesible, fin del "despilfarro" de dinero público y "bajadas masivas" de impuestos; prioridad de los españoles en sanidad; fin de Mercosur y el Pacto Verde, así como de las políticas de sustitución demográfica.

Además, Vox reclama poner a la "familia en el centro de todas las políticas", y contar con una "Agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030", así como la reindustrialización de España y medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria, poner fin al "adoctrinamiento en las aulas", y el rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa.

Cabe destacar que tanto el secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, como miembros del equipo negociador de Vox, han convocado a las 16,00 horas a los medios de comunicación para ofrecer más detalles de esta negociación.