Prácticamente toda Extremadura se mantendrá este sábado en aviso amarillo por calor

Archivo - Una persona se refugia del sol con un paraguas, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID/MÉRIDA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Prácticamente toda Extremadura se mantendrá este sábado, día 5 de septiembre, en aviso amarillo por altas temperaturas. Así, únicamente se salvará de dicha situación el sur de la provincia de Badajoz.

En concreto, desde las 13,00 hasta las 21,00 horas de este sábado se mantendrá en aviso amarillo por calor Tajo y Alagón por temperaturas de hasta 39 grados; el norte de Cáceres por previsión de hasta 37 grados de máxima; la Meseta Cacereña con hasta 38 grados; y Villuercas y Montánchez con hasta 37 grados.

En el mismo horario y con el mismo nivel de aviso amarillo estarán La Siberia Extremeña con hasta 38 grados de máxima; las Vegas del Guadiana con hasta 38 grados; y Barros y Serena con hasta 39 grados máximos, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Mientras, a nivel nacional, las lluvias, las tormentas, las olas y, sobre todo, las altas temperaturas, pondrán este sábado en aviso a un total de 16 comunidades autónomas (CCAA) y tres de ellas alcanzarán el nivel naranja por calor: Aragón, Cataluña y Comunidad Foral de Navarra, según la predicción de la Aemet.

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