El precio real de compra de vivienda en Extremadura crece un 0,6% anual entre 2014 y 2025, según el Banco de España

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MÉRIDA, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precio real de compra de la vivienda en Extremadura ha crecido un 0,6 por ciento anual entre 2014 y 2025, muy por debajo de la media de España, que supera el 2 por ciento. Por su parte, el precio del alquiler ha aumentado un 0,7 por ciento anual entre 2014 y 2024.

El menor aumento de los precios implica un esfuerzo contenido para acceder a una vivienda. En concreto, en 2024, los hogares extremeños que no residían en viviendas de su propiedad debían destinar 3,6 años de su renta neta para adquirir su primera vivienda, mientras que aquellos que vivían de alquiler debían destinar el 20,4 por ciento de su renta neta al arrendamiento.

Estos niveles de esfuerzo se sitúan muy por debajo de la media de España (6,8 años y 26,7 por ciento, respectivamente), según el Informe Anual 2025 del Banco de España, que dedica un capítulo específico a la vivienda.

Así, en Extremadura, la evolución de los precios reales desde 2014 ha sido muy dispar entre las distintas zonas geográficas, registrándose los mayores incrementos y esfuerzos en las principales áreas urbanas, donde se concentra la actividad económica y el crecimiento demográfico.

Por ejemplo, en el área urbana de Badajoz el precio real de compra ha crecido un 1,7 por ciento de media anual entre 2014 y 2025, mientras que a nivel provincial se registra un alza del 0,5 por ciento anual, lo que refleja que la demanda se concentra en la capital. Con el precio real del alquiler se observa la misma tendencia, ya que crece más en el área urbana que en el promedio de la provincia. En Cáceres se repite el fenómeno, con un incremento del precio real de compra del 1,7 por ciento anual.

Así, los hogares afrontan un mayor esfuerzo para acceder a la vivienda en las principales áreas urbanas de Extremadura. Por ejemplo, los hogares del área urbana de Badajoz que en 2024 no residían en viviendas de su propiedad debían destinar casi 5 años de su renta neta a la adquisición de su primera vivienda, superando el esfuerzo medio autonómico. En Cáceres el esfuerzo alcanzó los 4,6 años de renta media.

Por su parte, los hogares que vivían de alquiler en el área urbana de Badajoz debían destinar el 23,3 por ciento de su renta neta al pago del arrendamiento, mientras que los hogares cacereños debían destinar el 22,5 por ciento, superando, en ambos casos, el promedio provincial y autonómico.