El precio de la vivienda sube un 12,8% en el segundo trimestre en Extremadura, ligeramente por encima de la media

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MADRID/MÉRIDA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda libre ha subido un 12,8 por ciento en el segundo trimestre del año en Extremadura en relación al mismo periodo de 2025, ligeramente por encima del 12,2 por ciento de incremento acumulado como media nacional, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes.

Así, en el país el precio de la vivienda libre ha subido un 12,2% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, siete décimas menos que en el trimestre previo y su menor tasa desde el primer trimestre del año pasado, cuando también aumentó un 12,2 por ciento.

Con la subida del segundo trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 49 trimestres consecutivos de alzas interanuales, es decir, que lleva subiendo de manera interrumpida algo más de 12 años.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva ha subido en el país un 7,4% interanual en el segundo trimestre, 1,7 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el primer trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se ha incrementado un 12,9%, seis décimas menos que en el trimestre previo y su menor avance en un año.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas han presentado en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre, y todas además han sido de dos dígitos salvo en el caso de Navarra, donde el aumento ha sido del 9,5 por ciento.

Las mayores subidas de precios se han producido en la ciudad autónoma de Ceuta (+15,2%), Asturias (+15%), Castilla y León (+14,8%) y Aragón (+14,6 por ciento).

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se han dado en Navarra (+9,5%), País Vasco (+10%), Cataluña (+10,1%) y Canarias (+11 por ciento).

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