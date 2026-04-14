Los precios suben un 3,5% interanual en marzo en Extremadura, una décima por encima de la media nacional

Archivo - Una persona repostando en una gasolinera - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios al Consumo (IPC) ha subido un 3,5 por ciento en marzo en Extremadura en tasa interanual, una décima por encima de la media nacional, que está en el 3,4 por ciento.

Por provincias, los precios han subido en mayor media en la provincia de Badajoz, un 3,7 por ciento en marzo en tasa interanual, mientras que en la de Cáceres, el incremento ha sido del 3,1 por ciento.

Con respecto al mes anterior, los precios han subido un 1,1 por ciento en marzo en Extremadura sobre febrero, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En el conjunto del país, el Índice de Precios de Consumo (IPC) elevó en 1,1 puntos su tasa interanual en marzo, hasta el 3,4%, su valor más alto desde junio de 2024 y una décima por encima de lo avanzado a finales del mes pasado, por la subida de los carburantes derivada del conflicto en Oriente Próximo, según los datos definitivos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento de 1,1 puntos en la tasa interanual del IPC es el mayor desde junio de 2022, cuando la inflación escaló desde el 8,7% al 10,2%.

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