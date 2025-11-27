El Premio Arturo Barea distingue a Fernando Pérez López por un estudio sobre la primera Guerra de África

Jurado del Premio Arturo Barea - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Premio Arturo Barea 2025 de investigación cultural ha recaído en este año sobre el trabajo titulado 'Un soldado español en la Guerra de África 1859-1860', cuyo autor es Fernando Pérez López, de 24 años y graduado superior en Historia y Patrimonio, con un máster en Investigación Histórica.

Dotado con 8.000 euros, el Premio Arturo Barea de Investigación Cultural pretende reconocer y premiar el esfuerzo investigador de los participantes y apoyar la investigación cultural que se realiza desde o sobre Extremadura y, en concreto, sobre el conjunto de la contemporaneidad española (siglos XIX y XX).

El diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud de la Diputación de Badajoz, Ricardo Cabezas, ha anunciado este fallo tras la reunión del jurado, que ha deliberado entre las tres obras presentadas en esta ocasión, entre las que se ha decantado por unanimidad por la de Fernando López, del que ha destacado su juventud y que se ha formado en la Universidad de Extremadura.

Junto a la cuantía económica, la obra también podrá ver la luz en los próximos meses a través del servicio de publicaciones de la Diputación de Badajoz, ha señalado, mientras que el portavoz del jurado, el profesor universitario César Rina, ha explicado que "como siempre" han sido decisiones "difíciles" dada la calidad de los trabajos presentados año tras año en el premio, pero que en este caso han coincidido todos los miembros, de manera unánime, en que el distinguido debía ser éste.

