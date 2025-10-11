MÉRIDA, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Premios al Fomento de la Seguridad y Salud en el Trabajo incorporan en 2025 dos nuevas categorías, que son al Mejor Expediente de Formación Profesional en Prevención de Riesgos Laborales y al Mejor Trabajo Fin de Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales.

Estas nuevas categorías, centradas en la formación, hacen hincapié en el papel de la educación y la excelencia académica en la creación de una auténtica cultura preventiva.

Con estos premios impulsados por la Junta de Extremadura y cuya tramitación se inicia ahora con su publicación en el Portal de Transparencia, el Ejecutivo regional quiere "reconocer el esfuerzo, la implicación y las buenas prácticas de todos los colectivos que contribuyen cada día a construir entornos laborales más seguros, humanos y sostenibles", ha explicado la directora general de Trabajo, Pilar Bueno.

La Junta también ha resaltado la figura de los técnicos y delegados de prevención, profesionales que "actúan como puente entre trabajadores y empresas", y que "resultan clave para que la prevención sea una realidad cotidiana y participativa en los centros de trabajo", señala Bueno.

Según destaca, estos premios están alineados con el IX Plan de Actuación para la Prevención de Riesgos Laborales 2024-2027, y "reflejan el compromiso de Extremadura con una visión moderna de la prevención más cercana, colaborativa e innovadora".

"La seguridad y la salud en el trabajo no son un trámite, son un compromiso con la vida y con el futuro", concluye la directora general de Trabajo.