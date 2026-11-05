Los Premios de la Música Extremeña convocan su cuarta edición e incorporan un galardón del público

El concejal de Cultura, Jorge Suárez; la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y el secretario de la asociación PME, Pedro Gallardo, en la presentación de los IV Premios de la Música Extremeña - EUROPA PRESS

CÁCERES, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Premios de la Música Extremeña (PME) convocan su cuarta edición para reconocer la creación musical de 2026 en la región con algunas novedades como la eliminación de algunas categorías y la incorporación de un Premio del Público o una aplicación móvil (App) para que se puedan proponer candidaturas con más facilidad.

Los trabajos deben haber sido producidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026 y optar a las categorías Raíces, Mejor evento musical, Mejor banda o artista, Mejor vídeo, Mejor Producción, Mejor directo, Mejor solista destacado, Mejor álbum o LP, Mejor canción, Mejor banda o artista novel y el Premio de Honor y el del público.

Desaparecen las categorías de Mejor año profesional, Premio revelación y Mejor diseño gráfico respecto a la última edición, y en cuanto al calendario, el formulario de candidaturas se abrirá del 1 de diciembre al 15 de enero; las votaciones se efectuarán del 25 de enero al 16 de febrero, y la gala de entrega de los premiados se celebrará el sábado, 6 de marzo de 2027, en el Gran Teatro de Cáceres, a partir de las 20,00 horas.

Este año, los socios de la organización que impulsa los premios, serán los encargados de seleccionar a los nominados, seis por cada categoría, y entre estos saldrá el ganador que será elegido por un jurado profesional y paritario de 40 personas procedentes de todos los ámbitos de la música, desde compositores, intérpretes, productores, etc.

Los PME afrontan esta cuarta edición tras haber recibido en su tercera convocatoria un total de 532 candidaturas presentadas, 53 proyectos musicales nominados y más de 218.000 visualizaciones en redes sociales y plataformas audiovisuales de la gala de entrega.

Más allá de las cifras, estos galardones pretenden ser un espacio de encuentro y reconocimiento para artistas, bandas, profesionales, empresas culturales y agentes de la industria musical, y se crearon con el objetivo de dar visibilidad a la diversidad y el talento musical de Extremadura.

Así se ha puesto de manifiesto en la presentación de esta nueva convocatoria que ha tenido lugar este jueves con la asistencia del concejal de Cultura del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez; la vicepresidenta Primera y diputada de Cultura de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, y el secretario de la Asociación de los PME, Pedro Gallardo.

UN PROYECTO COLECTIVO

Gallardo ha resaltado que los Premios PME son un proyecto colectivo que pertenece al conjunto de la música extremeña y que busca la profesionalización del sector y la movilización de los protagonistas para dar a conocer sus trabajos.

En esta línea, Jorge Suárez ha recalcado que "Extremadura tiene músicos extraordinarios" y estos premios son una forma de apoyar su trabajo en un sector "bastante duro, con muchos ensayos, muchas horas detrás, y creemos que ponerle cara y darle valor es una de las cuestiones que tenemos que hacer las instituciones".

"Estos premios, además, son verdaderamente una oportunidad para que el talento salga a luz, para que los profesionales del sector se encuentren, tengan esas sinergias y para que la sociedad extremeña conozca mejor la riqueza que tenemos en nuestra tierra y que es nuestra música", ha añadido.

Por su parte, la vicepresidenta Primera de la Diputación de Cáceres, Esther Gutiérrez, ha insistido en que estos premios "eran necesarios" para promulgar el "enorme talento artístico de esta tierra de la mano de artistas, compositores, creadores, todo tipo de profesionales relacionados con el ámbito musical, tanto para los emergentes como los que ya están consolidados".

"Necesitaban un espacio de reconocimiento, de proyección y, por supuesto, también una manera de contribuir al apoyo del sector en nuestra tierra y creo que se está consiguiendo", ha apuntado la diputada provincial, que ha recalcado la importancia de que las instituciones apoyen la cultura como "motor de desarrollo" de la provincia.

Gutiérrez ha incidido en que "la cultura promueve el desarrollo, nos hace crecer y si queremos una provincia más productiva y queremos mirar a medio y largo plazo por el futuro de nuestra tierra, lo tenemos que hacer también a través de la cultura".

Los PME cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Cáceres, la Junta de Extremadura, la Diputación Provincial de Cáceres y el Gran Teatro y llegan a su cuarta edición promoviendo una mayor participación de los profesionales que forman parte del proyecto para reforzar la independencia y la participación del sector en los premios.