Los Premios Nuestra Provincia por la Igualdad o la exposición 'Ancestras',actividades de Diputación de Badajoz por el 8M

BADAJOZ, 3 Mar.

La Diputación de Badajoz, a través del Área de Igualdad, ha presentado las distintas actividades que tendrán lugar este mes de marzo con motivo de la celebración este domingo 8 del Día Internacional de la Mujer, entre las que destaca la entrega de los Premios Nuestra Provincia por la Igualdad y la exposición 'Ancestras', una obra fotográfica y narrativa del escritor Miguel Ángel Carmona del Barco que retrata la vida de 25 mujeres de la provincia de entre 82 y 105 años.

De este modo, la institución provincial vuelve a reivindicar la igualdad entre hombres y mujeres a través de un calendario de actividades que abarcará todo el mes bajo el nombre 'Marzo Violeta', y cuyo objetivo es dar visibilidad al papel de la mujer en la sociedad y seguir llamando la atención sobre la violencia de género, que ya se ha cobrado la vida de 10 mujeres en lo que va de año, una de ellas en Badajoz, además de dos menores asesinados y víctimas de violencia vicaria.

Así lo ha señalado la diputada de Igualdad Lourdes Linares, quien ha recordado que desde este departamento trabajan durante todo el año, pero intensifican su labor ante conmemoraciones como el 8M de la mano de actos, entre los que el principal será la entrega de los Premios Nuestra Provincia por la Igualdad, que tendrá lugar el 6 de marzo y que recaerán entre personas e instituciones como la periodista Isabel Gemio en la categoría de 'Pionera de la provincia'.

En el caso de la categoría de instituciones públicas o centros públicos, el galardonado es el Ayuntamiento de Burguillos del Cerro por su liderazgo en políticas públicas de igualdad; en la de entidades sin ánimo de lucro la Asociación Impara por más de una década promoviendo la igualdad en el ámbito social; y en la Empresas, cooperativas sociales y otras entidades privadas la firma Almattia Formación & Eventos Empresariales que encabeza Pilar Coslado, por impulsar el liderazgo femenino en la empresa.

El galardón de la categoría de jóvenes por la igualdad recae en la Asociación Mi Vuelo ASI, por su labor en prevención de violencia sexual en jóvenes; y el Premio 'Charo Cordero' en la investigadora e historiadora Candela Chaves Rodríguez por su trabajo en igualdad y memoria histórica.

Con estos premios, ha explicado la diputada, quieren reconocer y visibilizar a entidades y personas que trabajan por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la provincia y que son "referentes".

