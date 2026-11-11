La presa del Jerte comienza a desembalsar mientras los aforos en Nuñomoral y Coria alcanzan el nivel rojo

Presa del Jerte desembalsando. - CHT

MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) ha declarado de 20 avisos hidrológicos, entre los que se encuentran dos de nivel rojo, ambos en la provincia de Cáceres, siete naranjas y once amarillos), así como ha comenzado a desembalsar con un nivel significativo la presa del Jerte como consecuencia de la borrasca Bruna.

Las dos estaciones de aforo que superan el umbral de aviso hidrológico rojo son la del río Hurdano en Nuñomoral y el Alagón en Coria (Cáceres).

El aviso de nivel rojo se refiere a situaciones hidrológicas muy peligrosas con probable inundación de zonas habitadas y cortes de vías de comunicación importantes siendo recomendable reforzar las medidas de protección y los bienes expuestos.

Es importante tener en cuenta que cuando se declara un aviso se da conocimiento puntual y de forma inmediata a las autoridades competentes en protección civil para que puedan evaluar la situación y puedan tomar e informar sobre las medidas oportunas.

Asimismo, con motivo de las precipitaciones de la borrasca Bruna registradas durante los últimos días, la situación del embalse y la previsión meteorológica ante la llegada de la borrasca Charles, la presa de El Jerte está desembalsando 78 metros cúbicos por segundo, en aviso amarillo, para mantener los resguardos.