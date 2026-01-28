El presidente de la Asamblea de Extremadura coordinará el grupo europeo de Igualdad y Reto Demográfico de la Calre

Reunión de la Calre en Santa Cruz de Tenerife - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, liderará y coordinará el grupo europeo de Igualdad y Reto Demográfico enmarcado en la Conferencia de las Asambleas Legislativas Regionales de Europa (Calre).

Naharro ha asistido este miércoles, día 28, al Comité Permanente y a la Asamblea Plenaria de la Calre que se ha celebrado en el Parlamento de Canarias.

Allí, se ha renovado la presidencia del órgano, que seguirá recayendo en la presidenta del parlamento canario, Astrid Pérez, durante este año 2026. Además, también se han conformado los grupos de trabajo, donde será "parte importante" el jefe del Legislativo extremeño.

"Tras tomar posesión como presidente de la Asamblea de Extremadura me pongo a disposición de todos para seguir trabajando en este grupo de Igualdad y Reto Demográfico para conseguir mejoras en estos aspectos y de la igualdad en todos sus términos", ha indicado Naharro.

En esta ocasión los premios Calre de 2025 han recaído en la Asamblea de Madrid, el Consejo Regional de Lombardía, la Asamblea Legislativa de la Región Autónoma de las Azores y el Parlamento de la Comunidad Germanófona de Bélgica, respectivamente. Estos dos últimos han compartido el tercer premio tras empatar en la votación.

Además, estas reuniones de la Calre también han servido para que Canarias renueve su presidencia durante este 2026, ha informado la Asamblea de Extremadura en nota de prensa.