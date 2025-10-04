El presidente de la plataforma 'Sí a Almaraz' pide a la ministra Aagesen que negocie "de una vez" con las empresas

El presidente de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', Fernando Sánchez, interviene en el acto de firma del manifiesto conjunto 'Alianza por Almaraz' - PLATAFORMA 'SÍ A ALMARAZ, SÍ AL FUTURO'

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro', Fernando Sánchez, ha pedido este sábado a la ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, que negocie "de una vez" con las empresas propietarias de la planta nuclear cacereña, a fin de dar continuidad a la misma.

Lo ha hecho en el marco de la firma del manifiesto conjunto 'Alianza por Almaraz', celebrada este sábado en la localidad cacereña de Navalmoral de la Mata, por medio del cual se ha reclamado la continuidad de la central más allá de 2027.

Dicho manifiesto ha sido rubricado por autoridades como la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, así como por numerosos ciudadanos y más de ochenta entidades entre las cuales figuran ayuntamientos de Campo Arañuelo, la Confederación Regional Empresarial Extremeña, la Universidad de Extremadura, sindicatos, mancomunidades y colectivos como el de 'Mujeres por Almaraz', según informa la plataforma en nota de prensa.

"El Gobierno autonómico ha manifestado que adecuará la fiscalidad, si de ello depende el cierre de la central. También sabemos que las empresas con intereses en el parque nuclear español han puesto encima de la mesa del ministerio y firmado esa carta exigida por las cuatro", ha señalado Sánchez considerando, seguidamente, que "ahora es el turno de la ministra" de "sentarse a negociar" para "pactar la continuidad".

(Más información en Europa Press)