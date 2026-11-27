Archivo - La concejala de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres, Jacobi Ceballos - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres ha seleccionado los proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2027, que cuentan con una dotación reservada de un millón de euros, y que incluye actuaciones como la reforma y acondicionamiento del local de la planta alta del anexo de la Casa del Mayor, la modernización de la Casa de Cultura de Gredos y del Centro Cívico de Mejostilla o la adquisición de carpas profesionales para eventos de las asociaciones.

Se trata de un proceso participativo que se incorpora al Presupuesto general y que permite a los vecinos y entidades trasladar sus necesidades y decidir, a través del Consejo de Participación, las actuaciones prioritarias para sus barrios y distritos.

Las propuestas han sido presentadas y debatidas en las reuniones durante las dos sesiones celebradas del Consejo de Participación, donde se han analizado las propuestas de ciudadanos, entidades y colectivos; y se han seleccionado actuaciones de mejora de los espacios públicos, accesibilidad, instalaciones deportivas, equipamientos culturales, zonas verdes y participación ciudadana.

La concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos, ha destacado la importancia de este proceso como herramienta para acercar la gestión municipal a los ciudadanos y hacer que sus propuestas tengan un reflejo directo en las inversiones de la ciudad.

Ceballos ha subrayado que "el Presupuesto Participativo es una muestra del compromiso del Ayuntamiento con la participación ciudadana y el músculo asociativo de la ciudad. Son las voces de quienes conocen de primera mano las necesidades de sus barrios y quienes, a través de este instrumento de participación pueden proponer y priorizar actuaciones para seguir mejorando Cáceres".

Entre las actuaciones seleccionadas destacan importantes mejoras en materia de accesibilidad, como la instalación de ascensores en el Espacio para la Creación Joven de Cáceres y la eliminación de barreras arquitectónicas en la calle Nicaragua, en la barriada de Llopis Ivorra, mediante la construcción de una rampa accesible.

En el ámbito de los espacios públicos y las zonas verdes se contemplan actuaciones como la plantación de un árbol en la avenida de Portugal, el adecentamiento de parterres, la instalación de bancos y papeleras en la calle Dalia, la colocación de estructuras de sombra en parques infantiles y áreas biosaludables del Residencial Universidad y la mejora de diferentes espacios ajardinados.

También se incluyen actuaciones destinadas a mejorar las instalaciones deportivas y los espacios de ocio, como la reparación y acondicionamiento de las pistas deportivas de Mejostilla-Gredos, la renovación de los juegos infantiles de diferentes parques de la ciudad y la reparación del cerramiento de las pistas deportivas de Castellanos-Macondo.

La mejora de los equipamientos municipales y vecinales constituye otro de los ejes de las propuestas, con la modernización de la Casa de Cultura de Gredos-Juan Merino y el Centro Cívico de Mejostilla; la reforma del local situado en la planta alta del anexo de la Casa del Mayor y la instalación de carpas para actividades de las entidades ciudadanas.

La relación de actuaciones incluye también la instalación de mesas de juego al aire libre en el Parque de las Pérgolas, aparatos de gimnasia para facilitar el ejercicio y la movilidad de las personas mayores, fuentes de agua potable en espacios públicos, mejoras de iluminación y la instalación de elementos para moderar la velocidad del tráfico en Castellanos-Macondo.