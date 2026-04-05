El tiempo en Extremadura para hoy domingo, 5 de abril de 2026

MÉRIDA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este domingo, día 5, cielos poco nubosos o despejados, aunque no se descartan algunas nubes de evolución diurna de escaso desarrollo en zonas montañosas del norte.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé que las temperaturas se mantengan sin cambio o en ligero ascenso, de manera que en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 30 y los 8 grados centígrados y en Cáceres, entre los 27 y los 10 grados.

El viento será variable, flojo, con predominio del suroeste.