Previsión meteorológica en Extremadura para hoy miércoles, 7 de enero de 2026

Archivo - Vegetación helada - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este miércoles, 7 de enero, cielos poco nubosos aumentando a nubosos o cubiertos, con precipitaciones débiles dispersas.

Asimismo, la cota de nieve subirá de los 800 ó 1.000 metros a los 1.500 metros; y se acumularán heladas débiles generalizadas, más intensas en las sierras.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas permanecerán sin cambios o en ligero descenso, y las máximas no variarán o experimentarán un ligero ascenso. De este modo, los termómetros oscilarán entre -1 y 8 grados en Badajoz, así como entre -1 y 10 grados en Cáceres.

Por su parte, los vientos soplarán en la región variables flojos, con tendencia a componente oeste, de flojos a moderados, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología.