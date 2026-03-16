Previsión meteorológica en Extremadura para este lunes, 16 de marzo de 2026

Archivo - Acueducto de los Milagros de Mérida con cielo despejado - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comunidad autónoma de Extremadura registrará este lunes, 16 de marzo, cielos poco nubosos o despejados, sin esperarse fenómenos significativos durante la jornada, aunque no se descartan algunas brumas y bancos de niebla matinales.

Las temperaturas mínimas estarán en ligero descenso, mientras que las máximas ascenderán levemente. De esta manera, los termómetros oscilarán entre los 7 y los 21 grados en Badajoz; y entre los 5 y los 19 grados en Cáceres, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En cuanto al viento, la agencia señala que será flojo y procedente del este.