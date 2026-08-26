Previsión meteorológica en Extremadura para este miércoles, 26 de agosto de 2026

Archivo - Cielo nuboso en Mérida. - EUROPA PRESS - Archivo
MÉRIDA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 26 de agosto, en Extremadura, cielos nubosos en el norte con lluvias y chubascos que podrán ir con tormenta, más probables hacia el noroeste por la tarde, mientras que en el sur se esperan intervalos nubosos, con probabilidad de algunas precipitaciones dispersas.
Temperaturas sin cambios, a excepción de las máximas en la mitad occidental, que descenderán, de modo que en Badajoz los termómetros oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 28 de máxima, mientras que en Cáceres se moverán entre los 16 y los 26 grados.
Por su parte, el viento soplará de componente oeste flojo, girando a suroeste y aumentando de intensidad.