Previsión meteorológica en Extremadura para este miércoles, 4 de febrero de 2026

MÉRIDA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este martes, 4 de febrero, en Extremadura, cielo nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o moderadas que pueden ser persistentes, sobre todo en el sur.

Además, la cota de nieve se situará en 1.300 metros de altitud, subiendo a 2.000 metros, mientras que el viento soplará del oeste al suroeste, moderados.

Por su parte, las temperaturas subirán, salvo las mínimas en el norte, que se mantendrán sin cambios, de tal forma que en la provincia de Badajoz, los termómetros oscilarán entre 11 grados de mínima y 16 de máxima, y en la de Cáceres se mantendrán entre 8 y 14 grados.