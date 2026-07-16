Las primarias del PSOE para elegir candidato en las ciudades extremeñas de más de 20.000 habitantes serán en septiembre

El secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, participa en el Comité Regional del partido - PSOE DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Comité Regional del PSOE de Extremadura ha dado cuenta este jueves del calendario de primarias en las ciudades mayores de la región de más 20.000 habitantes para elegir candidatos de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo de 2027.

Así, las primarias para elegir candidatos solo deben celebrarse en las ciudades de más de 20.000 habitantes y en las que el PSOE no gobierne en esta legislatura, es decir, en Badajoz, Cáceres, Plasencia y Don Benito.

En el caso de que solo haya un candidato, no será necesario celebrar primarias, pero si hay más de uno, sí se celebrarán y se deberá votar en la asamblea local, una votación que tendrá lugar en septiembre, aunque los días días exactos se deberán fijar en la Comisión Ejecutiva Federal en próximas reuniones, según informa el PSOE de Extremadura en nota de prensa.

Por su parte, en las localidades de menos de 20.000 habitantes, las candidaturas para las elecciones municipales de 2027 se elegirán en las diferentes asambleas locales.

Con este calendario, el PSOE de Extremadura inicia el proceso de preparación de las elecciones municipales de 2027 con el objetivo de "conformar las mejores candidaturas en cada municipio", para las que el partido apostará por "equipos sólidos, con capacidad de gobierno, arraigo en el territorio y vocación de servicio público".

El objetivo es "ofrecer a la ciudadanía una alternativa capaz de recuperar la confianza mayoritaria y ganar las próximas elecciones municipales en el conjunto de Extremadura", concluye.