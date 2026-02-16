El primer fin de semana del Carnaval de Badajoz registra unas 500.000 participaciones en sus actividades

Inauguración de la VI Exposición de maniquís carnavaleros vivientes en El Corte Inglés de Badajoz - EUROPA PRESS
BADAJOZ, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha realizado un balance "muy positivo" del primer fin de semana del Carnaval de la ciudad 2026, una Fiesta de Interés Turístico Internacional que ha registrado una cifra de asistentes que ronda las 500.000 participaciones de personas en las distintas actividades.
"Hablábamos del año pasado, durante los cinco primeros días que habíamos alcanzado prácticamente el medio millón, y yo creo que vamos en esa línea", ha considerado, para matizar que "no significa que sean personas individualizadas, sino asistentes participantes en cada una de las actividades que vamos organizando, y que se van contabilizando".
Así, por cada asistencia "posiblemente no haya una persona", sino que una misma persona compute varias veces, ha explicado Gragera, junto con que en este primer fin de semana se han alcanzado unos números "muy parecidos" a los del año pasado, que junto con los que se vayan a dar en la noche de este lunes y en el Entierro de la Sardina de este martes podrían suponer que se registren cifras cercanas a las 500.000 personas durante los cinco primeros días.
De esta forma se ha pronunciado en declaraciones a los medios con motivo de su presencia en la VI Exposición de maniquís carnavaleros vivientes en El Corte Inglés, donde ha destacado esta "muestra de compromiso" de este último y de las comparsas que ha convertido esta actividad y la presencia de las mismas en dicho centro comercial en una tradición. Asimismo, es "una oportunidad única", tras el Gran Desfile de este domingo, de poder observar desde cerca los detalles de los trajes, los gorros o la fantasía que ponen a este respecto cada agrupación.
(((Más información en Europa Press)))