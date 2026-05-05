La Princesa Leonor vuela por primera vez en un F-5 en la Base Aérea de Talavera la Real

La Princesa de Asturias en un avión a reacción F-5 en la base aérea de Talavera la Real (Badajoz) - CASA DE S. M. EL REY

MADRID/ BADAJOZ, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La Princesa Leonor ha tenido la oportunidad de volar por primera vez en un avión a reacción F-5 junto con un instructor en el marco de su instrucción en el Ejército del Aire y del Espacio en el que es el último curso de su formación militar como futura capitana general de los ejércitos.

Para ello, la Princesa de Asturias visitó el pasado 22 de abril junto a sus compañeros en la Academia General del Aire (AGA) la Escuela Militar de Caza y Ataque Ala 23 de la Base Aérea de Talavera la Real (Badajoz).

Aquí, tuvo la oportunidad de volar por primera vez en un avión reactor F-5, junto a un instructor del Ala 23, para conocer la preparación de los alumnos de quinto curso, dentro de la formación incluida en su plan de estudios, según ha señalado la Casa Real.

Cabe destacar que el F-5 es el avión de combate que emplea el Ejército del Aire para la enseñanza de los pilotos del curso de caza y ataque.

Un día antes, la hija mayor de los Reyes y sus compañeros se desplazaron a la Base Aérea de Los Llanos (Albacete) para visitar el Ala 14 del Ejército del Aire. Esta visita les permitió a todos ellos comprobar el funcionamiento de los reactores Eurofighter, que tienen como misión garantizar la seguridad del espacio aéreo tanto en territorio español como en misiones de la Alianza Atlántica.

Asimismo, la Princesa Leonor y el resto de alumnos de su curso en la AGA presenciaron una exhibición aérea y visitaron los hangares donde se da apoyo a su funcionamiento. En Los Llanos se desarrolla el Programa de Liderazgo Táctico (TLP, Tactical Leadership Programme de la OTAN), dentro del que se proporciona entrenamiento aéreo avanzado a los pilotos.

TRES AÑOS DE FORMACIÓN MILITAR

La heredera al trono está completando el tercero de los tres cursos académicos en que se estructuró su formación castrense y que le han llevado a pasar sucesivamente por la Academia General Militar (AGM), la Escuela Naval Militar (ENM) y ahora Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

En Zaragoza, la Princesa de Asturias recibió la formación militar básica con los alumnos de primer curso y, a partir de la jura de bandera, se integró junto a los alumnos de segundo curso. Su instrucción continuó en Ferrol, con los alumnos de tercer curso de la Escuela Naval, con los que realizó el crucero de instrucción en el buque escuela Juan Sebastián de Elcano.

Una vez concluya este curso en San Javier, donde ha estudiado junto a los alumnos de cuarto, la Princesa Leonor contará con los empleos militares de alférez alumna del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de fragata alumna de la Armada, ascenso este último que se publicará en el BOE cuando finalice el curso.

Dado que las distintas promociones a las que pertenece la Princesa Leonor --82ª promoción de la AGM, la 427ª promoción de la ENM y la 78ª promoción de la AGA-- completarán su quinto curso previsto en los planes de estudio en el curso académico 2026-2027, no será hasta julio de 2027 cuando esta reciba los reales despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como de alférez de navío de la Armada.

Entonces, según ha detallado Zarzuela, la hija mayor de Felipe VI participará en las correspondientes ceremonias de entrega de dichos reales despachos, que tradicionalmente realiza el Rey, en Zaragoza, Marín y San Javier, como parte de sus respectivas promociones.